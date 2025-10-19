Trois titulaires en moins, c'est trop pour cet OL ?

Face à Nice (3-2), l'OL s'est privé de trois titulaires : Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico et Tanner Tessmann. Des changements qui ont visiblement perturbé l'équilibre de l'équipe, incapable de retrouver sa sérénité habituelle.

L'adage dit : "Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé". Mais peut-il s'adapter à trois ? Car c'est l'impression donnée par l'OL samedi sur la pelouse de Nice (3-2). Au coup d'envoi, Paulo Fonseca et son staff avaient fait le choix de préserver Moussa Niakhaté, Nicolas Tagliafico et Tanner Tessmann, trois titulaires. Il est vrai que ces derniers étaient rentrés tard de sélection et n'ont eu qu'une seule séance avec le groupe cette semaine.

Sauf que visiblement, ces changements (Ruben Kluivert, Abner et Corentin Tolisso plus bas dans l'entrejeu) ont brouillé tous les repères qu'avait l'équipe jusqu'à présent. Ce fut criant sur l'aspect défensif, avec des erreurs de placement, des hésitations et des espaces ouverts inhabituels pour la meilleure arrière-garde de Ligue 1 jusque-là.

"On doit essayer de faire performer tout le monde", Maciel

Évidemment, la mise au repos de ces trois hommes s'explique. "On ne regrette pas, on n'a pas jeté une pièce en l'air pour faire ces choix. Nico n'était pas bien la veille, Tanner avait fait un vol transatlantique, Moussa ne s'était entraîné qu'une fois, a énuméré Jorge Maciel, adjoint de Paulo Fonseca. On doit essayer de faire performer tout le monde. Justement, comme l'effectif est limité, on doit faire attention à nos joueurs. Chacun doit se sentir important."

Il est toujours facile de commenter un 11 a posteriori, et tous les observateurs ont pu voir que les Niçois ont parfaitement exploité la moindre petite opportunité offerte avec un froid réalisme. Mais il nous faut forcément nous interroger. La rotation n'aurait-elle pas pu être faite autrement, surtout avec la règle des cinq remplacements ?

Même Mata a été gagné par la fébrilité

Un exemple est particulièrement frappant, celui de Clinton Mata. L'Angolais a tenté d'écoper, mais il s'est lui-même parfois perdu, à l'image du premier but sur lequel il joue le hors-jeu, mais n'est pas bien aligné. "On n'a pas été à la hauteur défensivement, on a énormément manqué d'agressivité, analysait-il. J'assume pour les autres. Ça faisait notre force depuis le début de la saison, et là, c'était l'inverse. Moussa est super important, mais d'autres sont là pour essayer d'aider. Personne ne pourra disputer tous les matchs de la saison."

Le cas Ruben Kluivert, voire celui d'Ainsley Maitland-Niles, vont ressortir, mais le problème était plus global sur la Côte d'Azur. Des attaquants aux milieux de terrain, ils n'ont pas protégé correctement la ligne arrière. "On aurait dû être meilleurs sur le plan défensif, mais ça part des joueurs offensifs, car quand on perd la balle, on doit être aussi meilleur dans le contre-pressing", développait Pavel Šulc, un double buteur frustré.

Niakhaté, indispensable

Un autre constat s'impose, et sur les quelques minutes passées sur le terrain, la différence fut nette. Moussa Niakhaté, par sa faculté à défendre en avançant et à maintenir son vis-à-vis dos au jeu, est peut-être l'élément le plus important du système rhodanien aujourd'hui. C'est également un leader, ce qui ne s'improvise pas dans les moments de tempête.

Idem pour Nicolas Tagliafico, qui se montre plus discipliné défensivement qu'Abner. Quant à Tanner Tessmann, il apporte depuis le début de l'exercice 2025-2026 un équilibre aux côtés de Tyler Morton que l'on n'a pas retrouvé samedi à l'Allianz Riviera.

Comment procéder avec le calendrier à venir ?

Tout cela montre, et on le savait, que l'OL pourra difficilement se passer de trois cadres comme ça, sans qu'il n'y ait aucune conséquence. Et forcément, au vu du calendrier à venir, c'est un casse-tête. "On n’a pas à trouver d’excuse et on ne doit blâmer personne en particulier. On n’a pas été à la hauteur. Les deux défaites ? Ça ne m’inquiète pas, assurait Clinton Mata. On va tenter de rectifier, parce qu'on ne peut pas vivre avec les regrets. On va rester positifs et unis."

Tout n'est pas à jeter évidemment pour l'Olympique lyonnais, qui restera dans le top 5 de Ligue 1 après huit journées. Mais après un super début de saison, il serait franchement dommage de tout gâcher, alors que comme le confiait Jorge Maciel, il a l'impression d'avoir perdu trois rencontres (avec Rennes et Toulouse) qu'il aurait pu gagner.