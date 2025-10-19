Actualités
Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l’OL (crédit : David Hernandez)

Jorge Maciel après Nice - OL (3-2) : "On va voir maintenant la force du groupe"

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Deuxième défaite de rang pour l'OL à Nice samedi (3-2). Frustré par le scénario et les largesses lyonnaises, Jorge Maciel, adjoint de Paolo Fonseca, attend une réaction des joueurs.

    Que retenez-vous de cette défaite à Nice (3-2), la deuxième de suite ?

    Jorge Maciel : On se doit de maîtriser beaucoup mieux les situations. C'est un secteur de jeu dans lequel on est normalement performants, mais aujourd'hui (samedi), on ne l'était pas du tout. Si on doit marquer quatre fois pour gagner, ce sera difficile. On a encore une fois la sensation de perdre une rencontre que l'on peut remporter, et c'est déjà la troisième fois (après Rennes et Toulouse).

    L'OL a tiré 29 fois au but, manqué un penalty... Vous avez eu les occasions pour revenir

    L'homme du match, je pense que c'est le gardien adverse. Dans toutes les statistiques offensives, on a été meilleurs, sauf que dans la détermination, les moments clés, nous n'avons pas eu la maturité, la malice... On rate un penalty et tout de suite, on encaisse un but par exemple. On a manqué de maîtrise émotionnelle.

    "Un vrai test" pour l'OL après ces défaites

    Avez-vous l'impression d'un coup d'arrêt après le bon début de saison ?

    Aujourd’hui, ce match nous coûte cher, et c’est dommage. Il faut dire que c’est un peu magique, car tout le monde attend qu’on puisse se battre pour des choses pour lesquelles on ne nous attendait pas. On peut avoir cette fierté-là quand même. D'autres échéances sont à venir, il faut basculer, apprendre. Ce sont des douleurs de croissance pour cet effectif qui est en train de se créer. On a connu de bons moments, et là, c'est plus difficile, mais on va voir maintenant la force du groupe, ce sera un vrai test.

    à lire également
    les joueurs de l'OL
    Trois titulaires en moins, c'est trop pour cet OL ?
    1 commentaire
    1. Avatar
      olgoneforever - dim 19 Oct 25 à 8 h 28

      "On a encore une fois la sensation de perdre une rencontre que l'on peut remporter" : vrai pour Rennes et Nice. Pas pour Toulouse: l'équipe baissait de rythme en deuxième mi-temps et le coaching à été trop tardif.
      Et hier encore une fois les remplaçants sont arrivés autour de la 70 ème minute .
      Je trouve Fonseca trop peureux sur les décisions en cours de match.
      Après sur le niveau de l'équipe et ses performances nous étions beaucoup ici à voir notre OL abonné au milieu de tableau Après le mercato ne l'oublions pas comme le dit Maciel.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    les joueurs de l'OL
    Trois titulaires en moins, c'est trop pour cet OL ? 08:40
    Pavel Sulc avec l'OL
    Nice - OL (3-2) : Pavel Šulc, un double buteur frustré 08:00
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Jorge Maciel après Nice - OL (3-2) : "On va voir maintenant la force du groupe" 07:30
    Tabitha Chawinga a inscrit un doublé lors d'OL - Juventus Turin.
    Avant la trêve, l'OL Lyonnes en balade face au FC Nantes (6-1) 18/10/25
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes - Nantes : encore un 11 entièrement remodelé 18/10/25
    Clinton Mata
    Clinton Mata reconnaît la "fébrilité" de l'OL à Nice (3-2) 18/10/25
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    Nice - OL (3-2) : top, flop, ce qu’il faut retenir 18/10/25
    Corner Nice - OL
    Plombé par trop de ratés, l'OL chute à Nice (3-2) 18/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté
    Nice - OL : Moussa Niakhaté ratera ses premières minutes de la saison 18/10/25
    Nicolas Tagliafico au duel contre El Idrissy lors d'OL -Ajaccio
    Nice - OL : Niakhaté, Tagliafico et Tessmann préservés 18/10/25
    Nice - OL : dans ce match, et si la clé était la défense niçoise ? 18/10/25
    Samuel Umtiti (ex-OL) prépare sa reconversion au Paris FC 18/10/25
    Tanguy Ndombele avec l'équipe de France
    Nice - OL : Dante et Tanguy Ndombele dans le groupe niçois 18/10/25
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Fonseca explique sa gestion de Barišić et Gomes Rodríguez 18/10/25
    OL : latéral ou défenseur central, Hateboer évoque sa polyvalence 18/10/25
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    OL : la grave blessure qui aurait pu coûter sa carrière à Dominik Greif 18/10/25
    OL Lyonnes : Christiane Endler de retour en sélection chilienne 18/10/25
    Corentin Tolisso lors d'OL - Nice
    Nice - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 18/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut