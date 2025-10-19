Deuxième défaite de rang pour l'OL à Nice samedi (3-2). Frustré par le scénario et les largesses lyonnaises, Jorge Maciel, adjoint de Paolo Fonseca, attend une réaction des joueurs.

Que retenez-vous de cette défaite à Nice (3-2), la deuxième de suite ?

Jorge Maciel : On se doit de maîtriser beaucoup mieux les situations. C'est un secteur de jeu dans lequel on est normalement performants, mais aujourd'hui (samedi), on ne l'était pas du tout. Si on doit marquer quatre fois pour gagner, ce sera difficile. On a encore une fois la sensation de perdre une rencontre que l'on peut remporter, et c'est déjà la troisième fois (après Rennes et Toulouse).

L'OL a tiré 29 fois au but, manqué un penalty... Vous avez eu les occasions pour revenir

L'homme du match, je pense que c'est le gardien adverse. Dans toutes les statistiques offensives, on a été meilleurs, sauf que dans la détermination, les moments clés, nous n'avons pas eu la maturité, la malice... On rate un penalty et tout de suite, on encaisse un but par exemple. On a manqué de maîtrise émotionnelle.

"Un vrai test" pour l'OL après ces défaites

Avez-vous l'impression d'un coup d'arrêt après le bon début de saison ?

Aujourd’hui, ce match nous coûte cher, et c’est dommage. Il faut dire que c’est un peu magique, car tout le monde attend qu’on puisse se battre pour des choses pour lesquelles on ne nous attendait pas. On peut avoir cette fierté-là quand même. D'autres échéances sont à venir, il faut basculer, apprendre. Ce sont des douleurs de croissance pour cet effectif qui est en train de se créer. On a connu de bons moments, et là, c'est plus difficile, mais on va voir maintenant la force du groupe, ce sera un vrai test.