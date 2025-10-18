Nice - OL (3-2) : top, flop, ce qu’il faut retenir

Malgré 29 tirs en sa faveur, l'OL est tombé à Nice, plus réaliste (3-2). Les Lyonnais ont été battus par les Niçois dans les deux surfaces. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

On a aimé : Pavel Šulc à la bataille et buteur

Dans un monde où la fragilité lyonnaise ne ressort pas ce samedi à Nice, il aurait pu être le héros du jour. Néanmoins, Pavel Šulc a livré sans doute sa meilleure performance avec les Rhodaniens. En tant que meneur de jeu, le Tchèque a trouvé sa place dans le milieu. Techniquement, il a livré une copie plus propre que d'habitude, s'appliquant sur les remises. Il s'est en plus montré généreux dans l'effort, comme souvent. Et surtout, contrairement à ses camarades, il est parvenu, lui, à mettre la balle au fond à deux reprises.

On n'a pas aimé : un OL battu dans les deux surfaces

Bien sûr, il est tentant de pointer du doigt certaines prestations personnelles. Sur le premier but niçois, Clinton Mata et Ruben Kluivert ne prennent pas la bonne décision. Sur le deuxième, le Néerlandais est trop passif et ne dégage pas le ballon devant Sofiane Diop. On retiendra aussi le pénalty mal tiré par Ainsley Maitland-Niles alors qu'il avait la possibilité d'égaliser.

Mais nous préférons souligner le collectif rhodanien finalement. Celui dominé dans les deux surfaces par le Gym. Il a tenté à 29 reprises sa chance, mais a souvent été contré. Et lorsque ce n'était pas le cas, Yéhvann Diouf a sauvé les siens. Pas assez tueur devant, l'OL a en plus été trop fébrile derrière. Sur quatre tirs cadrés, il a encaissé trois buts, et il ne nous avait pas habitué à ça sur le début de saison. L'absence des tauliers Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico dans le 11 a sauté aux yeux.