Morton face à Boga (Nice - OL)
Morton face à Boga (Nice – OL) (Photo by Valery HACHE / AFP)

Nice - OL (3-2) : top, flop, ce qu’il faut retenir

  • par Gwendal Chabas
  • 9 Commentaires

    • Malgré 29 tirs en sa faveur, l'OL est tombé à Nice, plus réaliste (3-2). Les Lyonnais ont été battus par les Niçois dans les deux surfaces. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

    On a aimé : Pavel Šulc à la bataille et buteur

    Dans un monde où la fragilité lyonnaise ne ressort pas ce samedi à Nice, il aurait pu être le héros du jour. Néanmoins, Pavel Šulc a livré sans doute sa meilleure performance avec les Rhodaniens. En tant que meneur de jeu, le Tchèque a trouvé sa place dans le milieu. Techniquement, il a livré une copie plus propre que d'habitude, s'appliquant sur les remises. Il s'est en plus montré généreux dans l'effort, comme souvent. Et surtout, contrairement à ses camarades, il est parvenu, lui, à mettre la balle au fond à deux reprises.

    On n'a pas aimé : un OL battu dans les deux surfaces

    Bien sûr, il est tentant de pointer du doigt certaines prestations personnelles. Sur le premier but niçois, Clinton Mata et Ruben Kluivert ne prennent pas la bonne décision. Sur le deuxième, le Néerlandais est trop passif et ne dégage pas le ballon devant Sofiane Diop. On retiendra aussi le pénalty mal tiré par Ainsley Maitland-Niles alors qu'il avait la possibilité d'égaliser.

    Mais nous préférons souligner le collectif rhodanien finalement. Celui dominé dans les deux surfaces par le Gym. Il a tenté à 29 reprises sa chance, mais a souvent été contré. Et lorsque ce n'était pas le cas, Yéhvann Diouf a sauvé les siens. Pas assez tueur devant, l'OL a en plus été trop fébrile derrière. Sur quatre tirs cadrés, il a encaissé trois buts, et il ne nous avait pas habitué à ça sur le début de saison. L'absence des tauliers Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico dans le 11 a sauté aux yeux.

    9 commentaires
    1. Avatar
      pathetikOL - sam 18 Oct 25 à 19 h 36

      3e défaite de la saison qui laisse un goût amer ! Après Rennes et l'arbitrage, Toulouse et la faiblesse du coaching et le but casquette de l'égalisation ... ce soir Nice avec une défense pas assez rigoureuse et agressive le 1er but à AMN (voir un peu Greif), le 2e où Kluivert regarde le ballon (que lui aurait dit son papa ?) ... sans parler du pénalty ... 9 points de perdus où l'on aurai dû clairement faire mieux .. La réactivité du coaching en cours de match est toujours médiocre, attendre la 73e minute à 3-1 alors que cela aurait pu être anticipé dès la 60e ... y'a encore du pain sur la planche pour envisager jouer les premiers rôles et la Ligue Europa ... au boulot ! confirmation d'un excellent Tyler Morton !

      Signaler
      1. ol1954
        ol1954 - sam 18 Oct 25 à 19 h 51

        pathetikOL ne t'inquiètes pas , on gagnera certains matchs que l'on ne méritera peut être pas , c'est le foot .

        Signaler
        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - sam 18 Oct 25 à 20 h 09

          + 1 milliard, ça fait plaisir d'entendre ça, je me sens moins seul 😅
          Après je peux comprendre le chauvinisme peut faire dire n'importe quoi 🤣

    2. Avatar
      olgoneforever - sam 18 Oct 25 à 19 h 43

      Le penalty raté change tout. A 2-2 les lyonnais gagnaient.
      L'équipe avec son niveau mais avec un collectif affirmé à réalisé une prestation intéressante.
      Bien sûre je m'attendais à une défense moins solide.
      Je cherche encore l'avant centre ...
      Le coaching toujours tardif....
      Je pense que l'on verra encore beaucoup de matchs de ce type car il y a un esprit de combattant dans cette équipe mais bien sûr limitée par le niveau et par le banc .

      Signaler
    3. Avatar
      Outlander - sam 18 Oct 25 à 19 h 48

      Kluivert joue un tournoi de sixt, il est sympa et souriant, mais je pense que tu seras prêté en juin...
      Maitland comme Sulc 2 pénos qui nous coûte cher, Tolisso doit les frapper, une bonne minasse sous la barre, arrêtons ces courses d'élan à la Neymar ça me gonfle...
      Fofana, attention garçon, ta cote n'est plus qu'à 25 millions, adios Liverpool et Bayern, bonjour Everton et Leverkusen...
      Alors avec le calendrier qui arrive Bale Strasbourg PFC Brest Betis PSG, on va rentrer dans le rang, se calmer, se désenflammer et comprendre enfin que nous sommes sur une année de transition où il ne faut rien attendre de cette équipe... Déjà 3 défaites en championnat sur 8 journées, ce qui fait une moyenne d'environ 12 défaites sur l'exercice.
      Douze défaites correspondent depuis 2020 au classement de la 6éme à 8éme place, ce qui est notre rang.

      Signaler
      1. ol1954
        ol1954 - sam 18 Oct 25 à 19 h 54

        salut outlander . sur le péno raté , je te rejoints mille fois .

        Signaler
    4. Avatar
      paolo - sam 18 Oct 25 à 19 h 49

      Tout est résumé dans le penalty......

      Signaler
    5. Avatar
      paolo - sam 18 Oct 25 à 19 h 51

      J'aime beaucoup les analyses D'anthony Réveilleres

      Signaler
    6. Montcoua
      Montcoua - sam 18 Oct 25 à 20 h 19

      Bon, soyons pragmatique.... Kluivert, le bug, va falloir trouver une issue rapide et le prêter dès cet hiver. Il est invendable et ça ne sert à rien de le conserver.

      Signaler

