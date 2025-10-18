Clinton Mata reconnaît la "fébrilité" de l'OL à Nice (3-2)

Comme l'a dit Clinton Mata, on n'a pas reconnu l'OL défensivement ce samedi à Nice (3-2). Au-delà de l'inefficacité, c'est ce qui a précipité sa défaite.
Samedi à Nice, nous avons assisté au genre de rencontre qui n'est pas en adéquation avec les statistiques. 29 tirs à 5, 7 frappes cadrées à 4, 69 % de possession pour l'OL... Mais la vérité du football est incorrigible, et si les Lyonnais ont perdu sur la Côte d'Azur (3-2), c'est que leur adversaire a su être meilleur dans les deux surfaces, là où ça compte vraiment.
Il est difficile d'écrire que les Rhodaniens ne sont pas donnés la chance d'être leaders avant OM - Le Havre (21 heures). Mais ils ont péché par excès de fragilité. Pourtant, ils semblaient au-dessus de ça sur les premières sorties de 2025-2026. "On avait cette possibilité de pouvoir être premiers aujourd'hui. Il y a un sentiment de dégoût, on ne peut que s'en prendre à nous-mêmes, nous sommes les seuls coupables, déplorait Clinton Mata sur beIN Sports. Nous n'avons pas montré notre visage habituel, on a été très fébriles. Des choses vont devoir changer pour retrouver l'équipe du début de saison."
"Tout n'est pas à jeter", pour l'OL
En face, l'OGCN a tenu bon, a fait preuve de solidarité, et piqué dès qu'il en a eu l'opportunité. "On savait qu'ils allaient jouer en contre. Mais au niveau du marquage préventif, on n'a pas bien géré, reconnaît l'Angolais. Ça leur a permis de prendre l'espace et d'attaquer. C'est dur à accepter, mais on se doit d'assumer et se regarder dans la glace quand on n'est pas bons."
Comme lors du revers contre Toulouse, il y a des points à garder. Offensivement par exemple, l'OL a beaucoup produit, plus que d'habitude, forcé aussi car il courrait après le score. Alors, Mata exhorte à "ne pas tout jeter à la poubelle, mais à dire les choses. Nous avons encore l'état d'esprit, on reste soudés. Même lorsqu'on gagnait, on profitait, mais on se disait qu'à un moment donné, ça tournerait en notre défaveur, a-t-il insisté. À nous de retourner au travail en conservant notre unité." Le conte de fées est passé pour les Lyonnais, mais attention que le réveil ne soit pas trop brutal.
C'est toujours le même discours, se dire les choses,.... Mais punaise, c'est aussi à l'entraîneur de les remettre dans le bon état d'esprit.
On n'a pas un préparateur mental chez nous.
La différence entre les deux olympiques, c'est que ce soir, eux ils ne vont pas louper le coche.
Et faut arrêter avec maitland-niles en latéral, faites le jouer au milieu.
Au final, il eût mieux fallu vendre Fofana et garder Mikautadze...
Ou essayer Fofana dans l'axe.
Pas besoin de te regarder dans la glace , on te le dit en cœur et apprendre que possession sans réalisme n'est victoire......