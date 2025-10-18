Clinton Mata reconnaît la "fébrilité" de l'OL à Nice (3-2)

Comme l'a dit Clinton Mata, on n'a pas reconnu l'OL défensivement ce samedi à Nice (3-2). Au-delà de l'inefficacité, c'est ce qui a précipité sa défaite.

Samedi à Nice, nous avons assisté au genre de rencontre qui n'est pas en adéquation avec les statistiques. 29 tirs à 5, 7 frappes cadrées à 4, 69 % de possession pour l'OL... Mais la vérité du football est incorrigible, et si les Lyonnais ont perdu sur la Côte d'Azur (3-2), c'est que leur adversaire a su être meilleur dans les deux surfaces, là où ça compte vraiment.

Il est difficile d'écrire que les Rhodaniens ne sont pas donnés la chance d'être leaders avant OM - Le Havre (21 heures). Mais ils ont péché par excès de fragilité. Pourtant, ils semblaient au-dessus de ça sur les premières sorties de 2025-2026. "On avait cette possibilité de pouvoir être premiers aujourd'hui. Il y a un sentiment de dégoût, on ne peut que s'en prendre à nous-mêmes, nous sommes les seuls coupables, déplorait Clinton Mata sur beIN Sports. Nous n'avons pas montré notre visage habituel, on a été très fébriles. Des choses vont devoir changer pour retrouver l'équipe du début de saison."

"Tout n'est pas à jeter", pour l'OL

En face, l'OGCN a tenu bon, a fait preuve de solidarité, et piqué dès qu'il en a eu l'opportunité. "On savait qu'ils allaient jouer en contre. Mais au niveau du marquage préventif, on n'a pas bien géré, reconnaît l'Angolais. Ça leur a permis de prendre l'espace et d'attaquer. C'est dur à accepter, mais on se doit d'assumer et se regarder dans la glace quand on n'est pas bons."

Comme lors du revers contre Toulouse, il y a des points à garder. Offensivement par exemple, l'OL a beaucoup produit, plus que d'habitude, forcé aussi car il courrait après le score. Alors, Mata exhorte à "ne pas tout jeter à la poubelle, mais à dire les choses. Nous avons encore l'état d'esprit, on reste soudés. Même lorsqu'on gagnait, on profitait, mais on se disait qu'à un moment donné, ça tournerait en notre défaveur, a-t-il insisté. À nous de retourner au travail en conservant notre unité." Le conte de fées est passé pour les Lyonnais, mais attention que le réveil ne soit pas trop brutal.