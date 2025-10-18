Plombé par trop de ratés, l'OL chute à Nice (3-2)

Entre une gestion défensive hasardeuse et des occasions manquées, l'OL s'est pris les pieds dans le tapis à Nice (3-2). Les Niçois, eux, ont été très réalistes.

Ce n’était certes que provisoire, mais l’OL savait en entrant sur le terrain face à Nice qu’il pouvait prendre la première place. Et sans dire qu’il a mis tous les ingrédients nécessaires, il a livré une première période cohérente offensivement. Avec 14 tirs, dont plusieurs contrés par des adversaires (9), les Rhodaniens ont cherché à forcer la décision. À l’image de Corentin Tolisso (6e et 29e).

Mais alors que ce secteur était jusqu’ici souverain, c’est défensivement que l’Olympique lyonnais a été puni. Le penalty concédé, et finalement annulé après une faute Tolisso sur Mohamed-Ali Cho en est l’exemple. À la limite à chaque fois dans la gestion de la profondeur, il a d’abord vu Melvin Bard ouvrir la marque après une succession de mauvais choix (1-0, 5e). Puis Sofiane Diop redonner l’avantage aux Aiglons, profitant d’un Ruben Kluivert trop passif (2-1, 35e).

Le tournant, le penalty manqué par Maitland-Niles

De l’autre côté, à force de tenter, les hommes de Paulo Fonseca ont été récompensés, pendant un court instant, par l’égalisation de Pavel Šulc sur un corner (2-1, 29e). Ce n’était pas suffisant en raison de la fébrilité de l’arrière-garde. Au début de la seconde période, le match a sûrement basculé sur une action, le pénalty manqué Ainsley Maitland-Niles (52e), qui n’en avait jamais raté. Car dans la foulée, les Azuréens plantaient à nouveau, pour prendre le large (Hicham Boudaoui, 3-1, 55e).

Deuxième défaite de rang

C'était trop pour l’OL, qui, en prenant trois buts sur trois frappes cadrées, ne pouvait espérer mieux face à des Maralpins d’un froid réalisme. Ce deuxième revers consécutif vient freiner les ambitions lyonnaises, après un bon début de championnat. Et ce, malgré une réduction de l’écart sur un centre-tir de Pavel Šulc (90e+6, 3-2).

Le retour de la Ligue Europa jeudi contre Bâle (18h45), permettra peut-être aux coéquipiers de Clinton Mata de se remettre la tête à l’endroit. Car ensuite, c’est Strasbourg qui viendra à Décines dimanche (20h45). Deux rendez-vous compliqués à négocier après ce coup sur la tête.