Plombé par trop de ratés, l'OL chute à Nice (3-2)

Entre une gestion défensive hasardeuse et des occasions manquées, l'OL s'est pris les pieds dans le tapis à Nice (3-2). Les Niçois, eux, ont été très réalistes.
Ce n’était certes que provisoire, mais l’OL savait en entrant sur le terrain face à Nice qu’il pouvait prendre la première place. Et sans dire qu’il a mis tous les ingrédients nécessaires, il a livré une première période cohérente offensivement. Avec 14 tirs, dont plusieurs contrés par des adversaires (9), les Rhodaniens ont cherché à forcer la décision. À l’image de Corentin Tolisso (6e et 29e).
Mais alors que ce secteur était jusqu’ici souverain, c’est défensivement que l’Olympique lyonnais a été puni. Le penalty concédé, et finalement annulé après une faute Tolisso sur Mohamed-Ali Cho en est l’exemple. À la limite à chaque fois dans la gestion de la profondeur, il a d’abord vu Melvin Bard ouvrir la marque après une succession de mauvais choix (1-0, 5e). Puis Sofiane Diop redonner l’avantage aux Aiglons, profitant d’un Ruben Kluivert trop passif (2-1, 35e).
Le tournant, le penalty manqué par Maitland-Niles
De l’autre côté, à force de tenter, les hommes de Paulo Fonseca ont été récompensés, pendant un court instant, par l’égalisation de Pavel Šulc sur un corner (2-1, 29e). Ce n’était pas suffisant en raison de la fébrilité de l’arrière-garde. Au début de la seconde période, le match a sûrement basculé sur une action, le pénalty manqué Ainsley Maitland-Niles (52e), qui n’en avait jamais raté. Car dans la foulée, les Azuréens plantaient à nouveau, pour prendre le large (Hicham Boudaoui, 3-1, 55e).
Deuxième défaite de rang
C'était trop pour l’OL, qui, en prenant trois buts sur trois frappes cadrées, ne pouvait espérer mieux face à des Maralpins d’un froid réalisme. Ce deuxième revers consécutif vient freiner les ambitions lyonnaises, après un bon début de championnat. Et ce, malgré une réduction de l’écart sur un centre-tir de Pavel Šulc (90e+6, 3-2).
Le retour de la Ligue Europa jeudi contre Bâle (18h45), permettra peut-être aux coéquipiers de Clinton Mata de se remettre la tête à l’endroit. Car ensuite, c’est Strasbourg qui viendra à Décines dimanche (20h45). Deux rendez-vous compliqués à négocier après ce coup sur la tête.
Je suis arrivé devant mon PC a la 30ème, j'ai vu 1-0 pour Nice alors qu'ils avaient 20% de possession, j'ai même pas eu envie de regarder la suite du match
AMN a pensé la même chose que toi...
Le match ne l'intéressait pas.
Une équipe à notre portée mais un jeu indigent. Toujours ces démarrages agressifs d'un adversaire, fébrile et impatient de prendre de l'avance et qu'on laisse faire.
DÉCOURAGEANT ! 😡
Et pourtant on l'aime notre OL, mais il y a vraiment des moments où l'on préfére s'abstenir de commentaires.
C'est triste !....
Ainsi va la vie.
Il y a toujours des gens pour penser que Niakhaté est nul et que la défense centrale fonctionnerait mieux sans lui?
On sait que les remplacements c'est le plus tôt possible et qu'on ne remonte pas un score de 3 en 10 minutes.
C'est en regardant jouer AMN que j'ai compris pourquoi l'OL a recruté un remplaçant de Rennes comme joker!
Ce sera forcément mieux que ce type nonchalant.
On est toujours en sursis financièrement et on nous a bien dit qu’on avait besoin de cash. VENDONS AMN CET HIVER. Il il est bankable ( 12M€ selon transfermarkt) , on doit pouvoir en tirer 15. Car ce joueur nous portera la poisse tout le reste de la saison. VENDONS LE. !!!!!!
J ‘attends sa note dans l ‘équipe autour de 20h00. Je parie pour 2
Vous êtes trop portés sur le résultat. Nous les avons bouffés dans le jeu. Le problème c'est Kluivert qui remplace Niakate et qui est nul comme Satriano. Ok il court et se bat heureusement d'ailleurs mais quand tu domines autant avec toutes ces situations ton avant-centre doit avoir une multitude d'occasions. Là aucune. Si tu as Mikau c'est doublé ou triplé.
Entierement d accord avec toi pat
En partie d'accord, mais en partie seulement.
Quand on attend la 77ème minute pour tenter q.q. chose, alors que l'on est mené de 2 buts à l'extérieur ,c'est peu compréhensible .
Au vu de la 1ère mi- temps, il était évident que notre défense était en grande difficulté.
Je pense que faire entrer Niakhate à la place de Kluivert aurait rassuré tout le monde, et suis persuadé qu'il aurait pu jouer 45 minutes, surtout que c'est nous qui avions la possession .
Perso, nouvelle faute de coaching, et préjudiciable sur le résultat.
C'est mon avis, rien de plus !...
Le match (ce que j'en ai vu, personnellement j'ai coupé après le penalty raté):
Greif : zéro arrêt, trois tirs cadrés, trois buts. On peut dire que tout n'est pas de sa faute (Kluivert sur le deuxième...), mais il n'empêche qu'il n'a absolument pas été décisif, et que s'il fait un autre match comme ça Descamps aura raison de gueuler pour avoir à nouveau sa chance.
AMN : En retard sur le premier but, pénalty manqué, tirs foireux à répétition: à un moment, c'est peut-être plutôt à sa place qu'il aurait fallu faire jouer Kluivert
Mata : Souvent dépassé, mais pour sa défense il avait la garde de Kluivert à assurer
Kluivert : Alors lui, qu'un club de L1 le titularise alors que même en national il ne serait pas sur le banc, ça pose de très grosses questions quant à la compétence de notre cellule de recrutement.
Abner : Pris de vitesse trois fois dans le match, on a vu le résultat.
Morton : Il était là, lui? Ou bien il a déjà signé à Chelsea (la réserve, hein)?
Tolisso : Dépassé, fatigué, et c'est surtout lui qui aurait dû prendre ses responsabilités et le péno au lieu d'être passé à deux doigts de nous en coûter un.
Sulc : Toujours aussi foufou dans le jeu, mais deux buts. Donc, j'imagine que Fonseca va le punir en ne le titularisant plus jamais.
Fofana : Quelques débordements, mais trop discret
Karabec : Ses centres sont toujours aussi précieux, mais pour le reste on ne l'a pas beaucoup vu
Satriano : Il parait qu'il était sur la pelouse, mais visiblement ses coéquipiers n'ont pas été prévenus.
Fonseca : Rien que la titularisation de Kluivert dans l'axe devrait lui valoir un licenciement pour faute grave. En y ajoutant celle d'AMN qui nous a déjà coûté trois points face à Toulouse et un coaching trop tardif COMME TOUJOURS, je commence à être vraiment pressé qu'il se barre, celui-là.
Phrase a la con ...
Realisme dans les deux surfaces...phrase a la con.mais tellement vrai.
Serieux on les a bouffés et on perd.
On rentre dans le rang.
Dur d en voiloir a qui que ce soit.
Abner kluivert j avais peur...au debut.
J avais raison.
Allez l OL!
Ça se voyait gros comme une maison qu’on allait perdre…dès le premier but…ce genre de match où tu domines, tu tirs 35 fois au but, tu obtiens 15 corners…et en face ça se joue le contre et ça gagne.
Bref, Nice équipe de « mer…de » jusqu’au bout mais bordel faut qu’on fasse mieux que ça !!!!
C’est pas possible d’être autant plombé par des individualités :
- AMN faut le mettre sur le banc
- Satriano faut arrêter de lui demander de dezoner tout le match
- Kluivert le pauvre, il démarre enfin à son poste dans un match à l’extérieur contre une équipe qui joue sa vie contre nous à chaque fois
- Fonseca ne sait pas s’adapter à un match, c’est flippant
Bref, allez l’OL, on est pas si mal au classement
Dégoûté, le score aurait dû être à l'inverse, et encore ! 16 corner à 1, quasi du 70/30 de possession pour rien, punaise... Et tout ça face à une équipe de merde. Comme Toulouse, comme Rennes.
Entendre dire que Nice ne mérite pas l'Europe et qu'il n'y font rien , d'accord mon coco et ils nous en mettent pourtant trois et nous prive d'un bon coup au classement.
On s'est cru à croire a un rêve dans ce début de saison mais faut revenir a la réalité de ce que le mercato nous a apporté , Fonseca les performe mais c'est leurs maxi limites , on a vendu deux de nos cadors qui savaient jouer dans les petits espaces , aujourd'hui on a plus ce genre de joueur, il nous reste que de la possession parfois ça passe d'autres fois non , ce sera ainsi toute la saison.................
3e défaite de la saison qui laisse un goût amer ! Après Rennes et l'arbitrage, Toulouse et la faiblesse du coaching et le but casquette de l'égalisation ... ce soir Nice avec une défense pas assez rigoureuse et agressive le 1er but à AMN (voir un peu Greif), le 2e où Kluivert regarde le ballon (que lui aurait dit son papa ?) ... sans parler du pénalty ... 9 points de perdus où l'on aurai du clairement faire mieux .. La réactivité du coaching en cours de match est toujours médiocre, attendre la 73e minute à 3-1 alors que cela aurait pu être anticipé dès la 60e ... y'a encore du pain sur la planche pour envisager jouer les premiers rôles et la Ligue Europa ... au boulot !
Nous pouvons raisonnablement penser qu' avec notre defense titulaire nous n aurions au minimum jamais perdu ce match. N aurait il pas fallu faire reposer les gars jeudi contre Bale ou il n'y a pas une énorme obligation de résultat , avec nos 6 pts deja pris...c 'est une reflexion a avoir...
Faut prendre du recul, ça a ne sert à rien de tirer sur l'ambulance, on a pas l'effectif, on propose quelque chose dans le jeu mais quand tu as 3 absents c'est insurmontable, peu importe l'adversaire, on a pas de buteur et quand il manque 2 défenseurs plus Tessman qui défend beaucoup, ya pas grand chose à espérer malheureusement.
Vite vite le maintient..
D'ailleurs notre parcours pour l'instant me rappelle beaucoup celui des petites equipes qui prennent pas mal de points en début de saison contre des clubs plus gros et pas encore prêt physiquement.
Ensuite ca se rééquilibre et ils luttent toute la saison, c'est ce que nous sommes en train de vivre, et la super bonne nouvelle c'est qu'on a pris déjà 15 points.
Préparez vous mentalement, rien ne sera simple, j'espère bien évidemment me tromper comme toujours et ya quand même de grande chance que ça arrive.
Soyons derrière eux, c'est dans ses moments la qu'ils ont besoin d'encouragement.
Bonne soirée les gones et les fenottes et courage !
Lorsque Nice prenait le ballon, ils allaient directement vers notre but, sans tergiverser, mais nous, nos joueurs y allaient au ralenti, pas envie de gagner ou quoi ? trop énervée, on jouait comme si on menait au score 😠
Opta : c'est la 1ère fois qu'une équipe qui subit autant d'occasion, marque 3 buts .
Lyon 29 tirs, 15 contrés 😠
Lyon 3 XG, Nice 0.60 et on perd 3 - 2
Sulc, meilleur buteur de l'OL
La descente au classement est inéluctable 😱
San remettre la faute à quelqu’un
J’aimerai sincèrement qu’un supporter m’explique l’inexplicable
Comment on peux prendre 0 buts en 7 matchs Europa league et championnat en jouant l’OM, Lens et Lille dont deux à l’extérieur
Et en prendre 8 contre 3 équipes qui sont en difficultés en championnat
Le pire est la c’est encore plus invraisemblable
Les deux dernières défaites sont contre deux équipes qui n’avaient pas réussit à gagner depuis 5 matchs
Svp svp svp aidez moi à comprendre ???
C'est de la L1 OLreal, nous sommes au dessus de personne on ressemble à ces petite équipes dont personne se mefie et font preuve de suffisance quand ils nous ont affronté en début de saison et puis la ils nous ont pris au sérieux, les limites de l'effectif font le reste..
On a superformé en début de saison ça nous a réussi mais fallait pas se croire au dessus de Lens et Lille par exemple.
Nous ne sommes pas au dessus de Rennes de Toulouse et de Nice non plus pour moi..
Faut pas se voir trop beau, la reconstruction va etre longue, faut redescendre et si on a pas trop de blessé qu'on retrouve une solidité on pourra rêver à une 6eme place pas plus et je dis bien rêver.
On a ce qu on mérite. On a voulu garder une brelle qui fait rentrer des joueurs cadres a 10 mn de la fin , qui laisse Kluivert sur le terrain , le même qui prend 3 but en 10 mn en ligue europa et contre Rennes en fin de match , ce gars n a pas le niveau , mais bon a Lyon on s en contente , donc voilà, on restent moyens .