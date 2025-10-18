Actualités
Moussa Niakhaté
Moussa Niakhaté (O&L)

Nice - OL : Moussa Niakhaté ratera ses premières minutes de la saison

  • par Gwendal Chabas

    • Remplaçant ce samedi contre Nice (17 heures), Moussa Niakhaté manquera ses premières minutes avec l'OL cette saison. Cela ne lui était plus arrivé depuis mars 2025.

    Il s'agit d'une petite révolution tout de même à l'OL. Jamais cette saison, Moussa Niakhaté n'avait commencé un match remplaçant. Ce sera le cas ce samedi à Nice lors de la 9e journée de Ligue 1 (17 heures). Mais plus que ça, le Sénégalais n'était encore jamais sorti en cours de jeu lors des neuf premières rencontres de l'exercice 2025-2026, toutes compétitions confondues.

    20 matchs de suite disputés dans leur intégralité

    Le défenseur central n'avait plus connu le banc rhodanien depuis de longs mois. Il faut remonter à janvier 2025 pour en retrouver la trace, lors de la réception de Montpellier (1-0). Titulaire pratiquement tout le temps depuis son arrivée à l'été 2024, il a disputé dans leur intégralité les vingt précédentes parties de l'Olympique lyonnais.

    La dernière fois, c'était au mois de mars, en Ligue Europa. Il avait été remplacé à la pause du 8e de finale retour contre le FCSB par Duje Caleta-Car (4-0). La fin donc, ce 18 octobre, d'une longue série pour l'ancien joueur de Nottingham Forest, qui enchaînait depuis plusieurs mois. Il était logiquement, avant cette confrontation contre les Niçois, le footballeur le plus utilisé par Paulo Fonseca. Clinton Mata va désormais le dépasser.

    à lire également
    Nicolas Tagliafico au duel contre El Idrissy lors d'OL -Ajaccio
    Nice - OL : Niakhaté, Tagliafico et Tessmann préservés

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté
    Nice - OL : Moussa Niakhaté ratera ses premières minutes de la saison 16:30
    Nicolas Tagliafico au duel contre El Idrissy lors d'OL -Ajaccio
    Nice - OL : Niakhaté, Tagliafico et Tessmann préservés 16:01
    Nice - OL : dans ce match, et si la clé était la défense niçoise ? 15:10
    Samuel Umtiti (ex-OL) prépare sa reconversion au Paris FC 14:20
    Tanguy Ndombele avec l'équipe de France
    Nice - OL : Dante et Tanguy Ndombele dans le groupe niçois 13:30
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Fonseca explique sa gestion de Barišić et Gomes Rodríguez 12:40
    OL : latéral ou défenseur central, Hateboer évoque sa polyvalence 11:50
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    OL : la grave blessure qui aurait pu coûter sa carrière à Dominik Greif 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL Lyonnes : Christiane Endler de retour en sélection chilienne 10:10
    Corentin Tolisso lors d'OL - Nice
    Nice - OL : avant-match, horaire, diffusion TV 09:25
    Les joueurs de l'OL après la victoire face à l'OM
    De Nice à Paris, l'OL entame son marathon de 23 jours 08:40
    Tanner Tessmann lors d'OL - Besiktas
    Nice - OL : une interrogation pour Tanner Tessmann ? 08:00
    Tanner Tessmann, Martin Satriano et Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Angers
    Toutes les équipes de l'OL seront sur le front ce samedi 07:30
    Abner fêtant son premier but avec l'OL contre Le Havre
    OL : Abner de retour à Nice 17/10/25
    Hans Hateboer, défenseur de Rennes
    OL - Mercato : Hateboer débarque comme joker défensif 17/10/25
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    OL Lyonnes : le contingent d'internationales s'agrandit 17/10/25
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Les supporters de l'OL encadrés à Nice 17/10/25
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    OL : John Textor perd une première bataille juridique face à Iconic Sports 17/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut