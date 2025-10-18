Remplaçant ce samedi contre Nice (17 heures), Moussa Niakhaté manquera ses premières minutes avec l'OL cette saison. Cela ne lui était plus arrivé depuis mars 2025.

Il s'agit d'une petite révolution tout de même à l'OL. Jamais cette saison, Moussa Niakhaté n'avait commencé un match remplaçant. Ce sera le cas ce samedi à Nice lors de la 9e journée de Ligue 1 (17 heures). Mais plus que ça, le Sénégalais n'était encore jamais sorti en cours de jeu lors des neuf premières rencontres de l'exercice 2025-2026, toutes compétitions confondues.

20 matchs de suite disputés dans leur intégralité

Le défenseur central n'avait plus connu le banc rhodanien depuis de longs mois. Il faut remonter à janvier 2025 pour en retrouver la trace, lors de la réception de Montpellier (1-0). Titulaire pratiquement tout le temps depuis son arrivée à l'été 2024, il a disputé dans leur intégralité les vingt précédentes parties de l'Olympique lyonnais.

La dernière fois, c'était au mois de mars, en Ligue Europa. Il avait été remplacé à la pause du 8e de finale retour contre le FCSB par Duje Caleta-Car (4-0). La fin donc, ce 18 octobre, d'une longue série pour l'ancien joueur de Nottingham Forest, qui enchaînait depuis plusieurs mois. Il était logiquement, avant cette confrontation contre les Niçois, le footballeur le plus utilisé par Paulo Fonseca. Clinton Mata va désormais le dépasser.