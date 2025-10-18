Actualités

OL : latéral ou défenseur central, Hateboer évoque sa polyvalence

  • par Gwendal Chabas

    • Arrivé vendredi comme joker à l'OL, Hans Hateboer est capable d'évoluer dans l'axe et à droite de la défense. Il s'est confié sur sa polyvalence et sur sa maîtrise de ces postes.

    Aura-t-il davantage de temps de jeu qu'à Rennes. Ce ne sera a priori pas très difficile. Sur les sept premières affiches de Ligue 1, Hans Hateboer a disputé seulement 21 minutes. Habib Beye ne comptait pas vraiment sur lui, et son transfert comme joker peut être vu pour lui comme un soulagement.

    À 31 ans, le Néerlandais (13 capes) va tenter de se relancer à l'OL, où il est arrivé vendredi. Il retrouvera ses nouveaux coéquipiers la semaine prochaine pour préparer les échéances futures. L'ancien joueur de Bergame se dit d'ailleurs "fier qu'ils soient (les dirigeants rhodaniens, NDLR) venus me chercher."

    Formé dans l'axe, il est passé à droite chez les pros

    Si l'Olympique lyonnais a souhaité le signer en prêt pour un an, c'est sans doute car le défenseur est en mesure de se placer à droite de l'arrière-garde et au centre. Une polyvalence qui compte dans cet effectif pas extensible. Il vient a priori compléter une rotation potentielle dans ce secteur avec Téo Barišić et Ruben Kluivert.

    Sur la chaîne du club, Hateboer a parlé de ce savoir-faire, obtenu au fil des saisons. "Dans ma jeunesse, j'ai toujours joué en défense centrale durant ma dernière saison. Puis, arrivé en professionnel, j'étais latéral droit, et je n'ai plus quitté ce poste. Mais l'année dernière, et aussi parfois à l'Atalanta, j'ai évolué dans l'axe, a-t-il confié. Plus tu vieillis, plus tu acquiers de l'expérience et tu comprends mieux le jeu." À voir maintenant où l'installera Paulo Fonseca.

