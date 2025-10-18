Actualités
Tanner Tessmann, Martin Satriano et Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Angers
Tanner Tessmann, Martin Satriano et Ainsley Maitland-Niles lors d’OL – Angers (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Toutes les équipes de l'OL seront sur le front ce samedi

  • par Gwendal Chabas

    • Des hommes aux femmes, en passant par l'académie, les équipes principales de l'OL joueront ce samedi. Attention à l'embouteillage.

    Heureusement que tous ces matchs n'ont pas lieu à Décines, ou il aurait été bien difficile de circuler. Ce samedi 18 octobre, et c'est assez rare pour être signalé, les principales équipes de l'OL joueront. Du groupe de Paulo Fonseca à celui de Jonatan Giráldez, en passant par la réserve, les U19 et les U17.

    Dans l'ordre chronologique, il faudra d'abord s'intéresser à ce qui se passe à Auxerre à 16 heures, avec les protégés de Samy Sacy, les plus jeunes. Ils ont une place de leader à défendre. Une heure plus tard, ce sera au tour des garçons de Florent Balmont de se lancer. Une partie qui se jouera à Montfermeil, avec une position sur le podium à maintenir.

    Tout s'enchaîne jusqu'au soir

    Puis, ce sera au tour des professionnels d'entrer en piste. À 17 heures, ils ont rendez-vous à Nice pour la 8e journée de Ligue 1. L'enchaînement peut donner le vertige, mais il ne s'arrête pas là. L'effectif Pro 2 évoluera dans le Gard, sur le terrain du Stade Beaucairois à 18 heures. Un effectif de National 3 qui n'a pas très bien entamé la saison comptablement (9e).

    Enfin un peu de répit après ça. Mais pas pour très longtemps. À 21 heures, et pour clôturer ce 18 octobre, se tiendra la seule partie à domicile du jour. Les Lyonnaises recevront le FC Nantes en championnat, avec l'intention de partir à la trêve avec sept victoires en sept rencontres. Ne manque finalement que la réserve et les U19 féminines, qui sont au repos ce week-end.

