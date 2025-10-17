OL Lyonnes : le contingent d'internationales s'agrandit

Elles seront au moins 17 à quitter Lyon et l'OL Lyonnes pour partir en sélection. De nombreuses internationales ont été appelées ces derniers jours.

Jonatan Giráldez va expérimenter une drôle d'habitude pour les entraîneurs de l'OL Lyonnes. Au cours de la trêve internationale, au moins 17 joueuses vont rejoindre leur sélection respective, soit à compter de lundi. Sofie Svava avec le Danemark, les Américains Lindsey Heaps et Lily Yohannes, ainsi que les cinq Françaises convoquées.

Mais la liste est encore longue. En Europe par exemple, Jule Brand sera avec l'Allemagne. Elle défiera les Bleues, justement, dans le cadre du "Final Four" de la Ligue des nations. Ingrid Engen et Ada Hegerberg (Norvège) joueront un match amical contre le Japon le 28 octobre.

Le Malawi de Chawinga joue gros

Nous aurons également Damaris Egurrola avec les Pays-Bas. Au programme, des rencontres de préparation face à la Pologne et au Canada les 24 et 28 octobre. L'occasion pour la milieu de terrain de croiser Ashley Lawrence, retenue avec les Canadiennes. Avant cela, la défenseure et son équipe se mesureront à la Suisse le 24 octobre.

D'autres affiches amicales attendent l'Australie de Teagan Micah. Les Matildas feront un séjour au Royaume-Uni, entre le Pays de Galles et l'Angleterre, championne d'Europe en titre. Enfin, Tabitha Chawinga mènera le Malawi lors des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des nations. Un rendez-vous crucial lors du deuxième tour qualification avec une double confrontation contre l'Angola (23 et 28/10).