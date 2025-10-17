Actualités
Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France) (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

OL Lyonnes : le contingent d'internationales s'agrandit

  • par Gwendal Chabas

    • Elles seront au moins 17 à quitter Lyon et l'OL Lyonnes pour partir en sélection. De nombreuses internationales ont été appelées ces derniers jours.

    Jonatan Giráldez va expérimenter une drôle d'habitude pour les entraîneurs de l'OL Lyonnes. Au cours de la trêve internationale, au moins 17 joueuses vont rejoindre leur sélection respective, soit à compter de lundi. Sofie Svava avec le Danemark, les Américains Lindsey Heaps et Lily Yohannes, ainsi que les cinq Françaises convoquées.

    Mais la liste est encore longue. En Europe par exemple, Jule Brand sera avec l'Allemagne. Elle défiera les Bleues, justement, dans le cadre du "Final Four" de la Ligue des nations. Ingrid Engen et Ada Hegerberg (Norvège) joueront un match amical contre le Japon le 28 octobre.

    Le Malawi de Chawinga joue gros

    Nous aurons également Damaris Egurrola avec les Pays-Bas. Au programme, des rencontres de préparation face à la Pologne et au Canada les 24 et 28 octobre. L'occasion pour la milieu de terrain de croiser Ashley Lawrence, retenue avec les Canadiennes. Avant cela, la défenseure et son équipe se mesureront à la Suisse le 24 octobre.

    D'autres affiches amicales attendent l'Australie de Teagan Micah. Les Matildas feront un séjour au Royaume-Uni, entre le Pays de Galles et l'Angleterre, championne d'Europe en titre. Enfin, Tabitha Chawinga mènera le Malawi lors des éliminatoires à la Coupe d'Afrique des nations. Un rendez-vous crucial lors du deuxième tour qualification avec une double confrontation contre l'Angola (23 et 28/10).

    à lire également
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes dans le peloton de tête

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    OL, les critiques, le foot, le Sénégal... Les confessions de Moussa Niakhaté 09/10/25
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    OL Lyonnes : le contingent d'internationales s'agrandit 17:40
    Le parcage des supporters de l'OL à Lens
    Les supporters de l'OL encadrés à Nice 16:50
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    OL : John Textor perd une première bataille juridique face à Iconic Sports 16:00
    Les joies des joueurs de la réserve de l'OL contre Hauts-Lyonnais
    OL académie : le programme du week-end 15:10
    Les joueurs de l'OL vainqueurs à Lille
    L'OL devra se méfier de "la verticalité" niçoise 14:20
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
    Le but contre Toulouse, la voie à suivre pour l'OL 13:30
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes dans le peloton de tête 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca exclu par Benoit Millot lors d'OL - Brest
    OL : Paulo Fonseca n'a toujours pas digéré sa sanction 11:50
    OL : voyage dans le Rhône encadré pour les supporters de Bâle  11:00
    Nice veut s'inspirer de l'OL pour être plus solide 10:10
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    OL : marquage de zone ou mixe, Fonseca évoque la stratégie sur les coups de pieds arrêtés 09:25
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    L'OL espère "avoir appris" de la défaite face à Toulouse 08:40
    Le stade de l'Olympique lyonnais à Décines, le Parc OL
    Une collecte de sang au Parc OL le 14 novembre 08:00
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL contre Manchester United
    OL : Paulo Fonseca explique son coaching face à Toulouse 07:30
    Nicolas Tagliafico au duel avec Hamza Igamane lors de Lille - OL
    Le retour de trêve ? Un moment toujours compliqué à l’OL 16/10/25
    Lily Yohannes joueuse américaine
    OL Lyonnes : Becho, Nelhage et Yohannes en sélection 16/10/25
    Terem Moffi attaquant de Nice
    Contre l’OL, Nice va également devoir faire sans Moffi 16/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut