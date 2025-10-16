OL Lyonnes : Becho, Nelhage et Yohannes en sélection

En plus de Vicki Becho convoquée avec l’équipe de France U23, d'autres joueuses de l’OL Lyonnes vont quitter Décines. Elma Nelhage a reçu une convocation avec la Suède tandis que Lily Yohannes accompagnera Lindsey Heaps avec les États-Unis.

C'est une période faste pour Lily Yohannes. Buteuse mercredi soir en Ligue des champions, la milieu a vu son nom faire partie des 10 dernières joueuses en liste pour la Golden Girl 2025. Comme deux bonheurs n'arrivent pas seuls, ce jeudi, l'Américaine a reçu une convocation pour le rassemblement des États-Unis durant cette trêve d'octobre. Yohannes accompagnera Heaps pour un voyage de l'autre côté de l'Atlantique afin d'affronter le Portugal et la Nouvelle-Zélande. C'est un retour en sélection pour les deux joueuses de l'OL Lyonnes après avoir été laissées au repos lors de la dernière fenêtre internationale.

Demi-finale de Final Four pour Nelhage

Si elle avait l'espoir d'être retenue par Laurent Bonadei après son bon début de saison, Vicki Becho devra se contenter de l'équipe de France U23. Au programme, deux amicaux contre le Portugal le 23 octobre puis la Norvège le 27 octobre à Clairefontaine. Enfin, Elma Nelhage a connu également de belles dernières heures, après sa titularisation contre St Pölten. La jeune centrale a été convoquée pour la première fois avec la sélection A de la Suède pour le Final Four de la Ligue des Nations. Au programme, la double confrontation contre l'Espagne pour les demi-finales (24 et 28 octobre).