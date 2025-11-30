L'OL Légendes s'offre un bain de foule et une victoire (4-2)

En lever de rideau du match entre l'OL et le FC Nantes, les anciens du club lyonnais ont pris le meilleur (4-2) sur ceux de Parme au centre d'entrainement.

En cette journée anniversaire, il ne fallait pas attendre 20h45 pour voir les festivités être lancées. Quand le Parc OL commençait à mettre ses plus beaux habits pour la réception du FC Nantes, le GOLTC se replongeait dans la nostalgie de 75 ans d’histoire. Devant 1750 supporters, l’OL Légendes s’offrait un premier bain de foule depuis la relance de l’association au printemps. Il y avait bien eu deux matchs du côté de Mions et de Colombiers, mais rien face à ces supporters qui ne demandaient qu’à revivre une partie du passé durant 80 minutes. Pour ce lever de rideau au centre d’entraînement de l’OL, les anciens du club ont gagné (4-2) face aux légendes du Parma Calcio.

Sous les yeux de Michele Kang, l’OL Légendes part à l’échauffement pour son lever de rideau contre Parme #OLLégendes #OL pic.twitter.com/BhDKFTe4zk — Olympique-et-Lyonnais.com (@oetl) November 30, 2025

Aulas ovationné par les supporters

Mais qu’on ne s’y trompe pas, le score reste avant tout anecdotique dans ce genre d’exhibition. Si l’OL Légendes présentait une formation plutôt "jeune" avec Maxime Gonalons, Clément Grenier ou encore Samuel Umtiti, tous fraichement retraités. Mais c’est bien le club italien qui a pris l’avantage dès la 8e minute. De quoi donner lieu aux premiers sifflets de l’après-midi car avant ça, ce fut avant tout des applaudissements et des ovations venus des tribunes. Pour les anciennes idoles telles que Sony Anderson mais aussi Jean-Michel Aulas. L’ancien président a donné le coup d’envoi fictif de ce match et a pu constater que sa cote de popularité était toujours aussi élevée du côté de Décines. L’égalisation de Roland Vieira à la 21e minute a réchauffé les corps et les coeurs des supporters pris par le froid décinois et la pluie.

L’ancien président Aulas a donné le coup d’envoi fictif et a eu le droit à une ovation 👏🏻 #OL #OLLégendes pic.twitter.com/5uFHqhSW8q — Olympique-et-Lyonnais.com (@oetl) November 30, 2025

Caveglia manque un penalty

Dans une partie qui s’est jouée en deux mi-temps de quarante minutes, Parme a repris l’avantage juste avant la mi-temps suite à un penalty concédé par Pierre Laigle (1-2, 40e). Un penalty, l’OL Légendes en a eu un également juste après le retour des vestiaires. Malheureusement, Alain Caveglia n’a pas pu revivre le bain de foule des années 90, manquant sa tentative (43e). Les "Cavegol, Cavegol" sont malgré tout bien descendus des tribunes, qui ont vibré en l’espace dix minutes. Dominateur face à une équipe de Parme bien plus vieillissante, l’OL Légendes a inscrit trois buts par Jérémy Pied (57e), Grégory Bettiol (68e) et de nouveau l’ancien ailier de Nice d’une belle demi-volée (4-2, 70e). En attendant de savoir si les joueurs de Paulo Fonseca s’imposeront, les anciens ont montré la voie aux plus jeunes.

La compo de départ : Gorgelin - Reveillère, Cris, Umtiti, Berthod - Grenier, Gonalons, Balmont - Govou, Anderson, Vieira

La compo de la deuxième mi-temps : Gorgelin - Chanelet, Morel, Bisevac, Bedimo - Reale, Pedretti - Bettiol, Carrière, Pied - Caveglia