Johann Lepenant avec Nantes.
Johann Lepenant avec Nantes. Photo Matthieu Mirville / DPPI

Nantes a connu une venue perturbée à Lyon

  • par David Hernandez
    • Parti samedi soir, le FC Nantes a dû revoir ses plans pour rejoindre Lyon. Obligés de se rendre à Angers, les Nantais ont rallié la capitale des Gaules avec quelques heures de retard.

    Ils ont mis le temps, mais ils sont finalement bien arrivés à bon port. Samedi, les joueurs du FC Nantes ont connu quelques péripéties pour rejoindre Lyon par la voie des airs. Censés arriver en début de soirée dans la capitale des Gaules, les Nantais ont vu leur routine de veille de match bouleversée à cause du brouillard présent avec insistance en Loire-Atlantique. Devant décoller en fin d'après-midi samedi, les coéquipiers d’Anthony Lopes ont vu leur avion être interdit d’atterrissage à deux reprises.

    Un avion utilisé par... Lens

    Face à cette situation, la délégation a dû trouver une solution de repli et cette dernière s’est retrouvée être à une heure de route du côté d’Angers. Les joueurs nantais ont ainsi décollé de l’aéroport angevin, en utilisant l’avion affrété pour… le RC Lens de Pierre Sage, d'après le compte X JetsLigue1. Parti avec quelques heures de retard, le FC Nantes a finalement atterri à Lyon en fin de soirée, l’avion reprenant ensuite la direction d’Angers. Un déplacement mouvementé donc.

    3 commentaires
    1. Mimoun
      Mimoun - dim 30 Nov 25 à 14 h 44

      "Devant décoller en fin d'après-midi samedi, les coéquipiers d’Anthony Lopes ont vu leur avion être interdit d’atterrissage à deux reprises.".. la solution a consisté à décoller d'Angers...
      Donc l'avion était interdit d'atterrissage s'il décollait de Nantes mais par contre, en partant d'Angers là ok il pouvait atterrir, ou bien j'ai l'esprit mal tourné ?

      Avatar
        steph54321 - dim 30 Nov 25 à 15 h 05

        Le brouillard était en Loire Atlantique, l'atterrissage à Nantes de l'avion qui venait les chercher n'a pu être fait sur place, mais à Angers.

    Avatar
      titi07440 - dim 30 Nov 25 à 15 h 30

      Dimanche dernier avec la SNCF le TGV a 1h20 de retard, j'ai été remboursé de 50% du billet..... si ça peut aider les canaris 😁

