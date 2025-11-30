Nantes a connu une venue perturbée à Lyon

Parti samedi soir, le FC Nantes a dû revoir ses plans pour rejoindre Lyon. Obligés de se rendre à Angers, les Nantais ont rallié la capitale des Gaules avec quelques heures de retard.

Ils ont mis le temps, mais ils sont finalement bien arrivés à bon port. Samedi, les joueurs du FC Nantes ont connu quelques péripéties pour rejoindre Lyon par la voie des airs. Censés arriver en début de soirée dans la capitale des Gaules, les Nantais ont vu leur routine de veille de match bouleversée à cause du brouillard présent avec insistance en Loire-Atlantique. Devant décoller en fin d'après-midi samedi, les coéquipiers d’Anthony Lopes ont vu leur avion être interdit d’atterrissage à deux reprises.

Un avion utilisé par... Lens

Face à cette situation, la délégation a dû trouver une solution de repli et cette dernière s’est retrouvée être à une heure de route du côté d’Angers. Les joueurs nantais ont ainsi décollé de l’aéroport angevin, en utilisant l’avion affrété pour… le RC Lens de Pierre Sage, d'après le compte X JetsLigue1. Parti avec quelques heures de retard, le FC Nantes a finalement atterri à Lyon en fin de soirée, l’avion reprenant ensuite la direction d’Angers. Un déplacement mouvementé donc.