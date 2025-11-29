Actualités
Martin Satriano lors de Real Betis - OL
Martin Satriano lors de Real Betis – OL (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

Fonseca : "Satriano sera titulaire pour OL - Nantes"

  par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ce samedi, Paulo Fonseca n’a pas manqué d’apporter son soutien à Martin Satriano. Malgré la disette de son attaquant, l’entraîneur compte bien l’aligner pour OL - Nantes, ce dimanche (20h45).

    Après cinq matchs sans gagner, l’OL l’a fait avec la manière en Ligue Europa. Qu’est-ce que cette victoire peut apporter au groupe ?

    Paulo Fonseca : Je pense que le plus important n'est pas la victoire, les trois points. Mais je pense que le positif apporté au groupe est la façon dont on a joué. C'est important pour le groupe d'avoir cette sensation de ce qu'on a fait. On a bien joué et eu un résultat positif. Je pense que la principale sensation pour le groupe est la manière dont on a défendu, la façon dont on a attaqué. Cette sensation apporte des motivations, des sensations positives.

    De confiance, Martin Satriano n’en a pas beaucoup. Est-ce que ça vous inquiète ?

    Non, je viens de parler avec Martin. Je pense qu'il a progressé beaucoup dans les jeux collectifs. Les mouvements qu'il a faits sont exactement ce que je veux qu'il fasse. Je ne peux pas expliquer concrètement les détails des mouvements, mais c'est un joueur qui a fait beaucoup de bonnes choses au dernier match. Beaucoup de mouvements. Je parle offensivement. Il a été dans le juste espace, il a créé pour les autres. Je pense qu'il arrivera le moment de marquer, parce qu’il a progressé. Naturellement, il va marquer. S'il continue à faire comme il a fait au dernier match, il va le faire.

    "C'est un joueur qui est important défensivement aussi"

    C'est une question de confiance, un peu de déclic qu'il doit avoir ?

    Oui, oui. Nous savons que les attaquants vivent par le but. C'est vrai qu'il avait des opportunités, mais je pense que le but arrivera naturellement. Et après, Martin est un joueur qui travaille beaucoup défensivement. Pour moi, c'est aussi important, un joueur agressif, qui met la pression, c'est aussi important défensivement. Mais je suis tranquille parce qu’avec mon expérience, je sais qu’il marquera bientôt. parle que le but arrivera naturellement.

    Est-ce que vous allez insister avec lui ce dimanche contre Nantes ou il faut changer un peu ?

    Non, non, il va jouer.

    1. Avatar
      Centoss - sam 29 Nov 25 à 14 h 22

      Pitié non. Tout mais pas ça...

