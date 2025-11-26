OL : Satriano, victime du système ou vrai poids ?

Incapable de marquer depuis le début de la saison en Ligue 1, Martin Satriano est pointé du doigt à chaque sortie. L’Uruguayen concède une passe difficile, à l’image du collectif de l’OL.

C’est assez rare pour être souligné. Dimanche soir, après le frustrant 0-0 entre Auxerre et l’OL, Martin Satriano s’est présenté devant la presse. Dans une période comme celle que vit l’attaquant lyonnais, nombreux seraient ceux à faire profil bas et à préférer rester dans l’ombre. À l’image de ce qu’il peut faire sur le terrain, Satriano n’est pas du genre à tricher ou à faire semblant. C’est donc plein de sincérité que l’Uruguayen a fait le point sur sa situation.

Avec des mots assez lourds mais véridiques : ceux d’un attaquant en crise de confiance. "J’essaye tout le temps. Après, je pense qu'avec tout le travail que j'ai fait, ça va venir. Là, je suis frustré, nous a-t-il confié à Auxerre dimanche. C'est une période difficile pour moi, mais je vais continuer. (…) Je pense que j'ai fait de bons matchs des fois, mais à la fin pour l'attaquant, il faut marquer, c’est ce qu’on retient. Mais bon, comme je l'ai dit, je vais continuer. Je ne m'arrête pas, donc ça va venir." Comme il le dit si bien lui-même, un attaquant est avant tout jugé sur ses statistiques. Celles du numéro 20 de l’OL sont loin d’être mirobolantes et cela pose souci depuis quelques semaines.

Un choix estival par défaut plus que de raison ?

Buteur en Ligue Europa contre Bâle, Martin Satriano pensait son aventure rhodanienne enfin lancée. Seulement, la disette s’étire depuis. Incapable de marquer le moindre but en Ligue 1, l’ancien Lensois est forcément en première ligne, car les résultats collectifs ne peuvent plus masquer cette crise de confiance devant le but. "Satriano doit faire mieux certes, mais il est limité. Il fait avec ses moyens, il est volontaire, il n’est pas avare d’efforts, il court, note Nicolas Puydebois dans 'Tant qu’il y aura des Gones'. Il n’a juste pas les qualités des autres attaquants. Ce n’est pas Mikautadze, ce n’est pas ceux qu’on a connu par le passé mais on est en transition, on fait avec les moyens qu’on a."

Le sens du sacrifice de Satriano est mis en avant depuis son arrivée, mais ce n’est pas ce que recherchent les supporters lyonnais. Avec 13 buts en carrière, Martin Satriano était depuis le début loin d’avoir le profil du buteur capable de remplacer Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze. Ce n’est pas nouveau et ce n’est pas vraiment ce qui était attendu avec lui.

Un profil qui ne colle pas avec le jeu de Fonseca ?

Voir l’OL s’activer pour un renfort offensif sur le front de l’attaque n’a rien d’une surprise, tant le recrutement de l’Uruguayen avait déjà surpris il y a trois mois. Sans trahir de secrets, à Lens, les dirigeants nordistes avaient été surpris de voir le club lyonnais cibler Satriano, qui restait sur une saison blanche à cause d’une rupture du ligament croisé et sur lequel Pierre Sage ne comptait pas. Mais comme l’a si bien dit Nicolas Puydebois, l’OL fait avec ses moyens et pour un buteur, ils étaient très limités. Alors Satriano est-il le seul responsable de sa situation ? Pas forcément.

S’il reste largement en crise de confiance face au but à l’image de cette tête à la 7e minute trop axiale ou de cette remise pour Pavel Sulc alors qu’il aurait pu tenter sa chance, l’Uruguayen a un profil qui pourrait profiter aux autres. Le jeu de possession voulu par Paulo Fonseca met en lumière ses qualités techniques limitées. Seulement, dans un jeu plus vertical, son rôle de pivot pourrait aider à une meilleure protection. Encore faut-il que derrière cela suive… "Il a gagné le premier ou deuxième ballon ce (dimanche) soir. Il a manqué un peu de solutions derrière", notait Jorge Maciel après le nul pour prendre la défense de son attaquant. Un discours qui peut s’entendre et qui pointe peut-être bien un autre problème que Martin Satriano. Celui des limites de cet OL, encore plus sans plusieurs cadres.