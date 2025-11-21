Mercato : l’OL dresse le profil de l’attaquant souhaité

Même si le mercato n’est que dans un mois et demi, l’OL a déjà ciblé les postes à renforcer. Avec une attention toute particulière pour un attaquant, aux caractéristiques claires.

Pas d’emballement, le mercato n’est que dans un mois et demi. C’est en substance ce qui a été martelé par la direction de l’OL, jeudi lors d’un échange avec les suiveurs quotidiens du club, dont Olympique-et-Lyonnais. Une façon de faire retomber l’excitation autour d’un dossier que certains annoncent comme déjà bouclé. Il est bien évidemment question d’Endrick et à l’évocation du nom du Brésilien, Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean se sont logiquement refusés à tout commentaire sur le sujet. Néanmoins, le directeur technique lyonnais n’a pas caché que la recherche d’un attaquant de pointe sera l’une des priorités hivernales du club, au même titre qu’un défenseur central.

La priorité numéro 1 de l'hiver

Endrick peut-il devenir l'heureux élu ? Il faudra patienter a minima jusqu’au 1er janvier 2026, mais l’OL "a besoin d’un attaquant, ça c’est clair" pour Louis-Jean. Avec le seul Martin Satriano comme attaquant de pointe, même si Pavel Sulc peut rendre de fiers services, Paulo Fonseca se retrouve limité dans ses choix offensifs. D’autant plus que l’Uruguayen n’a pas forcément le profil le plus adapté au jeu rhodanien.

Depuis quelques semaines, voire mois, la cellule de recrutement dirigée par Benjamin Charrier a ciblé un profil clair pour le poste de numéro 9. "On a besoin d'un joueur capable de prendre l'espace, la profondeur, en percutant entre les lignes. C’est ce qu'il nous manque un petit peu, à savoir de la vitesse." Une description qui pourrait bien correspondre à un certain attaquant du Real Madrid. Mais la direction sportive n’a pas qu’une option dans sa manche.