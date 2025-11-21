Actualités
Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
OL Lyonnes - Bleues : Bonadei s’exprime sur le cas Renard

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Une nouvelle fois absente de la liste des Bleues, Wendie Renard voit son avenir en sélection devenir plus qu’incertain. Laurent Bonadei est revenu sur le cas de la capitaine de l’OL Lyonnes.

    Les performances en club et le bon début de saison avec l’OL Lyonnes n’ont pas fait changer d’avis le sélectionneur. Jeudi, Wendie Renard était une nouvelle fois absente de la liste des Bleues pour le rassemblement de novembre. Le club lyonnais sera certes représenté par quatre joueuses, mais la plus emblématique de toutes brillera par son absence. Non pas de son fait mais bien de celle de Laurent Bonadei depuis juin dernier et la décision de se passer de sa capitaine pour l’Euro 2025. Les premiers matchs de la saison 2025-2026 n’ont pas permis un retour en arrière. "Mon projet est de développer une équipe pour le Mondial. Je savais que j’aurais des décisions fortes à prendre sur des choix de transition de générations, a déclaré le sélectionneur en marge de l’annonce de sa liste. Je reste fixé sur mon cap." Sous-entendu que rien ne changera.

    "Elle ne lâche rien, c'est tout à son honneur"

    Comme pour Corentin Tolisso avec Didier Deschamps, Wendie Renard doit-elle désormais se faire une raison sur son avenir en sélection ? Les propos de Bonadei ne laissent que peu de place au doute. Néanmoins, la capitaine lyonnaise a refusé de faire une croix. Un geste apprécié par le sélectionneur, même si cela ne l’a pas poussé à la rappeler pour ce rassemblement. "Wendie a une carrière exceptionnelle. Elle a beaucoup apporté au foot et elle continue à le faire. Elle n’a pas annoncé sa retraite internationale et ne lâche rien. C’est une compétitrice. C’est tout à son honneur." Pas assez suffisant pour repousser l’heure des petites jeunes dans la défense française…

      Oelix - ven 21 Nov 25 à 9 h 07

      Quand on voit les performances actuelles de Griedg Mbock, pas sûr qu'il ait raison.

      Cicinho2 - ven 21 Nov 25 à 9 h 12

      De mon côté j’ai pris ma retraite internationale chez les hommes et les femmes, je ne regarde plus l’edf!

        dede74 - ven 21 Nov 25 à 9 h 31

        Tu n'es pas le seul !

      Jmd71 - ven 21 Nov 25 à 9 h 46

      Depuis que le graet tirait les ficelles, et que les entraîneurs garçons ou filles ( deschamps,diacre) n étaient que des pantins, j ai aussi arréter de regarder l edf.
      Le pire est Deschamps avec son aversion contre les joueurs de Lyon.

    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut