Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
Paulo Fonseca, à l’entrainement de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mercato : aucune recrue possible pour Monaco - OL le 3 janvier

  par David Hernandez

    • En quête de renforts durant le mois de janvier, l’OL espère être rapidement actif. Toutefois, aucune recrue ne pourra être sur le terrain à Monaco, le 3 janvier prochain.

    Il y a d’abord une année à terminer et dense avec sept matchs à disputer entre ce dimanche 23 novembre et le week-end du 20 décembre. Néanmoins, beaucoup de regards sont déjà tournés vers le mois de janvier et l’ouverture du marché hivernal du côté de l’OL. Si les résultats sportifs ont emballé suiveurs et supporters sur cette première partie de saison, les limites de l’effectif de Paulo Fonseca n’ont échappé à personne.

    Les contraintes économiques de l’été ont poussé le club à devoir faire avec les moyens du bord, quitte à piocher sur la jeunesse de l’Académie (De Carvalho, Merah, Molebe, Gomes Rodriguez). L’espoir est donc de voir un groupe plus étoffé après l’hiver, même si ce ne semble pas être la direction prise puisque Matthieu Louis-Jean a confirmé qu’une "arrivée entraînera un départ".

    Quatre jours de délai pour enregistrer un joueur

    Le bricolage devrait donc encore durer jusqu’à la fin de la saison pour Paulo Fonseca, même si les retours de blessure de Fofana, Nuamah et Mangala ajouteront du choix au Portugais. Mais, ces renforts ne sont pas attendus avant fin janvier pour les deux premiers cités, tandis que le milieu belge n’est pas attendu avant début décembre. C’est donc avant tout dans la colonne "arrivées" que l’environnement lyonnais attend des noms, avec celui d’Endrick placé tout en haut.

    Toutefois, il ne faudra pas compter sur une recrue pour le premier match de l’année 2026 à Monaco, le samedi 3 janvier. Même si le Brésilien, ou un autre joueur, vient à signer le 1er janvier à minuit, il ne sera pas qualifié pour le match de Ligue 1, comme nous l’a confié Jean Sudres, le responsable juridique de l’OL, jeudi. La faute à l’encadrement de la DNCG depuis juillet dernier qui pousse une qualification de deux à quatre jours. Paulo Fonseca devra attendre à minima les 16es de finale de Coupe de France le 10 janvier, si l’OL est encore en lice et que le club a signé une recrue sur la première semaine de mercato.

