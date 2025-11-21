OL Lyonnes : une longue liste d'internationales appelées

La trêve internationale approche pour les joueuses de l'OL Lyonnes. Comme à chaque fois, une grande partie de l'effectif sera occupé en sélection.
Il reste un dernier match à disputer. Ce samedi à 21 heures, l'OL Lyonnes reçoit Strasbourg* dans le cadre de la 8e journée de championnat. Après cette rencontre, le groupe de Jonatan Giráldez sera dispersé aux quatre coins du monde à l'occasion de la trêve internationale. Elles devraient être une vingtaine à quitter Décines pour quelques jours, à l'image de Damaris Egurrola avec les Pays-Bas ou des Françaises. Mais elle n'est pas la seule.
Jule Brand (Allemagne)
Finale de la Ligue des nations
- Allemagne - Espagne (28/11) et Espagne - Allemagne (02/12)
Elma Junttila Nelhage (Suède)
Petite finale de la Ligue des nations
- France - Suède (28/11) et Suède - France (02/12)
Sofie Svava (Danemark)
- Stage en Espagne et match amical contre la Norvège le 1er décembre
Ingrid Engen et Ada Hegerberg (Norvège)
- Stage en Espagne et matchs amicaux contre le Brésil (28/11) et le Danemark (01/12)
Tarciane (Brésil)
- Ira en Espagne affronter la Norvège (28/11) et au Portugal (02/12)
Christiane Endler (Chili)
Ligue des nations de la CONMEBOL
- Pérou - Chili (28/11) et Chili - Paraguay (02/12)
Lily Yohannes et Lindsey Heaps (États-Unis)
- Rassemblement aux USA et deux matchs face à l'Italie (29/11 et 02/12)
Teagan Micah (Australie)
- Double confrontation face à la Nouvelle-Zélande (28/11 et 02/12)
*Vous pouvez profiter d'un tarif préférentiel avec le code OLETLY pour assister à cette rencontre en cliquant sur ce lien.
Je ne comprends pas pourquoi le match contre Strasbourg a été programmé 72 très longues heures après celui de Ligue des championnes.
Comme si on avait que ça à faire, attendre.
Soyons sérieux :
Turin-Lyon par avion, ça fait à peine 3 h 30. En filant vers l'aéroport juste après le match, nos filles auraient pu choper un vol vers minuit, arriver à l'éaéroport de Satolas vers 4 heures du matin et dormir sur des lits de camp à Décines. Réveil au petit matin, décrassage, sandwich à midi et on affronte les Strasbourgeoises hier à 15 heures.
Quelle bande d'amateurs, cette LFFP !