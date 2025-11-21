OL Lyonnes : une longue liste d'internationales appelées

Ada Hegerberg lors de Norvège – Irlande du Nord à l’Euro 2022 (Photo by Ben Stansall / AFP)

La trêve internationale approche pour les joueuses de l'OL Lyonnes. Comme à chaque fois, une grande partie de l'effectif sera occupé en sélection.

Il reste un dernier match à disputer. Ce samedi à 21 heures, l'OL Lyonnes reçoit Strasbourg* dans le cadre de la 8e journée de championnat. Après cette rencontre, le groupe de Jonatan Giráldez sera dispersé aux quatre coins du monde à l'occasion de la trêve internationale. Elles devraient être une vingtaine à quitter Décines pour quelques jours, à l'image de Damaris Egurrola avec les Pays-Bas ou des Françaises. Mais elle n'est pas la seule.

Jule Brand (Allemagne)

Finale de la Ligue des nations

Allemagne - Espagne (28/11) et Espagne - Allemagne (02/12)

Elma Junttila Nelhage (Suède)

Petite finale de la Ligue des nations

France - Suède (28/11) et Suède - France (02/12)

Sofie Svava (Danemark)

Stage en Espagne et match amical contre la Norvège le 1er décembre

Ingrid Engen et Ada Hegerberg (Norvège)

Stage en Espagne et matchs amicaux contre le Brésil (28/11) et le Danemark (01/12)

Tarciane (Brésil)

Ira en Espagne affronter la Norvège (28/11) et au Portugal (02/12)

Christiane Endler (Chili)

Ligue des nations de la CONMEBOL

Pérou - Chili (28/11) et Chili - Paraguay (02/12)

Lily Yohannes et Lindsey Heaps (États-Unis)

Rassemblement aux USA et deux matchs face à l'Italie (29/11 et 02/12)

Teagan Micah (Australie)

Double confrontation face à la Nouvelle-Zélande (28/11 et 02/12)

