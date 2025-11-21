Actualités
Ada Hegerberg lors de Norvège - Irlande du Nord à l'Euro 2022
Ada Hegerberg lors de Norvège – Irlande du Nord à l’Euro 2022 (Photo by Ben Stansall / AFP)

OL Lyonnes : une longue liste d'internationales appelées

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • La trêve internationale approche pour les joueuses de l'OL Lyonnes. Comme à chaque fois, une grande partie de l'effectif sera occupé en sélection.

    Il reste un dernier match à disputer. Ce samedi à 21 heures, l'OL Lyonnes reçoit Strasbourg* dans le cadre de la 8e journée de championnat. Après cette rencontre, le groupe de Jonatan Giráldez sera dispersé aux quatre coins du monde à l'occasion de la trêve internationale. Elles devraient être une vingtaine à quitter Décines pour quelques jours, à l'image de Damaris Egurrola avec les Pays-Bas ou des Françaises. Mais elle n'est pas la seule.

    Jule Brand (Allemagne)

    Finale de la Ligue des nations

    • Allemagne - Espagne (28/11) et Espagne - Allemagne (02/12)

    Elma Junttila Nelhage (Suède)

    Petite finale de la Ligue des nations

    • France - Suède (28/11) et Suède - France (02/12)

    Sofie Svava (Danemark)

    • Stage en Espagne et match amical contre la Norvège le 1er décembre

    Ingrid Engen et Ada Hegerberg (Norvège)

    • Stage en Espagne et matchs amicaux contre le Brésil (28/11) et le Danemark (01/12)

    Tarciane (Brésil)

    • Ira en Espagne affronter la Norvège (28/11) et au Portugal (02/12)

    Christiane Endler (Chili)

    Ligue des nations de la CONMEBOL

    • Pérou - Chili (28/11) et Chili - Paraguay (02/12)

    Lily Yohannes et Lindsey Heaps (États-Unis)

    • Rassemblement aux USA et deux matchs face à l'Italie (29/11 et 02/12)

    Teagan Micah (Australie)

    • Double confrontation face à la Nouvelle-Zélande (28/11 et 02/12)

    *Vous pouvez profiter d'un tarif préférentiel avec le code OLETLY pour assister à cette rencontre en cliquant sur ce lien.

    Inès Benyahia, milieu de l'OL
    OL Lyonnes : 4 joueuses avec les Bleues, Benyahia avec les U23
    1 commentaire
    1. chignol
      chignol - ven 21 Nov 25 à 11 h 17

      Je ne comprends pas pourquoi le match contre Strasbourg a été programmé 72 très longues heures après celui de Ligue des championnes.
      Comme si on avait que ça à faire, attendre.
      Soyons sérieux :
      Turin-Lyon par avion, ça fait à peine 3 h 30. En filant vers l'aéroport juste après le match, nos filles auraient pu choper un vol vers minuit, arriver à l'éaéroport de Satolas vers 4 heures du matin et dormir sur des lits de camp à Décines. Réveil au petit matin, décrassage, sandwich à midi et on affronte les Strasbourgeoises hier à 15 heures.
      Quelle bande d'amateurs, cette LFFP !

      Signaler

