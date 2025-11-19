Actualités
Damaris Egurrola avec les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2023
Damaris Egurrola avec les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL Lyonnes : Damaris retenue avec les Pays-Bas pour la trêve

  • par David Hernandez

    • Après les garçons, les filles de l’OL Lyonnes se dirigeront vers une nouvelle trêve internationale à la fin de la semaine. Damaris Egurrola est la première Lyonnaise à recevoir sa convocation.

    Encore deux matchs à disputer en l’espace de quatre jours et il sera ensuite temps de penser à la sélection. Sans match sur les neuf derniers jours, l’OL Lyonnes va enchaîner avec la Ligue des champions et la Première Ligue. Après le déplacement à Turin ce mercredi soir (18h45), les joueuses de Jonatan Giraldez recevront dès samedi Strasbourg* (21h) en championnat. Un rythme assez bizarre pour les Fenottes qui vont être nombreuses à quitter la capitale des Gaules au coup de sifflet final de la 8e journée de Première Ligue.

    Deux rencontres amicales

    En octobre, Giraldez n’avait pu compter que sur quatre joueuses à l’entraînement. Seront-elles plus nombreuses à Décines en novembre ? Rien ne le laisse penser et Damaris Egurrola est la première à lancer les hostilités. La milieu de terrain a reçu une nouvelle convocation pour le rassemblement des Pays-Bas. Au programme, deux rencontres amicale. Face au Portugal le vendredi 28 novembre puis la Corée du Sud le mardi 2 décembre, avant un retour à Lyon.

    *Vous pouvez profiter d'un tarif préférentiel pour assister à cette rencontre en cliquant sur ce lien.

