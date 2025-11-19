Passé du Real Madrid à l’OL, Mariano Diaz conseille Endrick

Dans le viseur de l’OL, Endrick est à la recherche de temps de jeu. Passé lui aussi par le Real Madrid, Mariano Diaz avait vécu sa meilleure saison loin de l’Espagne et conseille à son ainé de suivre ce même chemin.

Viendra-t-il ou la rumeur fera pschitt au moment du lancement du mercato hivernal le 1er janvier prochain ? C’est toute la question qui entoure désormais Endrick et l’OL. Depuis plusieurs semaines, l’intérêt lyonnais pour l’attaquant brésilien ne cesse d’enfler, avec des rumeurs d’accord total. Ce n’est pas encore le cas et il reste encore près d’un mois et demi avant toute officialisation. Sur ce laps de temps, il peut s’en passer des choses et le temps n’est clairement pas un allié pour le club français. Toutefois, si les rumeurs se transforment en confirmations, l’OL aura certainement fait un gros coup avec Endrick. La réalité du terrain ne fera que foi, mais les supporters lyonnais n’ont pas oublié l’épisode Mariano Diaz. Un attaquant madrilène lui aussi en quête de confiance et de temps de jeu.

"Un coach qui vous fait confiance vous permet de vous montrer"

Le club lyonnais avait tenté le pari et il s’était avéré positif. Avec 21 buts et 6 passes en 48 matchs, Diaz avait signé la meilleure saison de sa carrière. Passé par la situation d’Endrick, l’attaquant dominicain lui conseille donc "de partir à l'étranger, d’en profiter au maximum, d’apprécier le fait que s’il va être titulaire dans l’équipe, c’est la meilleure chose qui puisse lui arriver". Pour The Athletic, Mariano Diaz va même plus loin et estime que si un coach "vous fait confiance et que vous êtes titulaire, c’est là que vous pouvez montrer beaucoup de choses." S’il ne cite pas l’OL, l’ancien attaquant lyonnais ne peut que conseiller un départ au jeune Brésilien. Dans la capitale des Gaules, une place de titulaire n’attend que lui.