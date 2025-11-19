Actualités
Mariano Diaz, ancien attaquant de l'OL
Mariano Diaz, ancien attaquant de l'OL

Passé du Real Madrid à l’OL, Mariano Diaz conseille Endrick

  • par David Hernandez
  3 Commentaires

    • Dans le viseur de l’OL, Endrick est à la recherche de temps de jeu. Passé lui aussi par le Real Madrid, Mariano Diaz avait vécu sa meilleure saison loin de l’Espagne et conseille à son ainé de suivre ce même chemin.

    Viendra-t-il ou la rumeur fera pschitt au moment du lancement du mercato hivernal le 1er janvier prochain ? C’est toute la question qui entoure désormais Endrick et l’OL. Depuis plusieurs semaines, l’intérêt lyonnais pour l’attaquant brésilien ne cesse d’enfler, avec des rumeurs d’accord total. Ce n’est pas encore le cas et il reste encore près d’un mois et demi avant toute officialisation. Sur ce laps de temps, il peut s’en passer des choses et le temps n’est clairement pas un allié pour le club français. Toutefois, si les rumeurs se transforment en confirmations, l’OL aura certainement fait un gros coup avec Endrick. La réalité du terrain ne fera que foi, mais les supporters lyonnais n’ont pas oublié l’épisode Mariano Diaz. Un attaquant madrilène lui aussi en quête de confiance et de temps de jeu.

    "Un coach qui vous fait confiance vous permet de vous montrer"

    Le club lyonnais avait tenté le pari et il s’était avéré positif. Avec 21 buts et 6 passes en 48 matchs, Diaz avait signé la meilleure saison de sa carrière. Passé par la situation d’Endrick, l’attaquant dominicain lui conseille donc "de partir à l'étranger, d’en profiter au maximum, d’apprécier le fait que s’il va être titulaire dans l’équipe, c’est la meilleure chose qui puisse lui arriver". Pour The Athletic, Mariano Diaz va même plus loin et estime que si un coach "vous fait confiance et que vous êtes titulaire, c’est là que vous pouvez montrer beaucoup de choses." S’il ne cite pas l’OL, l’ancien attaquant lyonnais ne peut que conseiller un départ au jeune Brésilien. Dans la capitale des Gaules, une place de titulaire n’attend que lui.

    Les supporters de l'OL dans la fan zone de Décines
    OL : l'audience de l’agression de la supportrice dans la fan zone encore reportée
      Guilyon - mer 19 Nov 25 à 13 h 47

      Quel pitre celui-ci !

      BadGone91 - mer 19 Nov 25 à 13 h 58

      Il dit ça mais il l'a vécu une seule saison sur toute sa carrière. Il a préféré ensuite revenir cirer le banc dans "son club de cœur".

    3. janot06
      janot06 - mer 19 Nov 25 à 14 h 07

      Pour rappel, l'OL avait fait les démarches pour le transférer dans un club espagnol autre que le Real mais ce dernier avait fait valoir son droit de préemption pour pouvoir le récupérer.
      Qu'il n'ait pas réussi par la suite à s'y imposer comme titulaire est une autre histoire. il y avait à cette époque outre que Benzema un certain Cristiano Ronaldo.

      Pour terminer, en réponse à Guilyon, je ne vois pas en quoi l'attribut de pitre peut être justifié en quoi que ce soit.
      Je ne suis pas le seul ici à avoir apprécié ses prestations couronnées de succès, même si on pouvait lui reprocher un certain penchant à l'individualisme.

