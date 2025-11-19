Actualités
Les supporters de l'OL dans la fan zone de Décines
Les supporters de l’OL dans la fan zone de Décines (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

OL : l'audience de l’agression de la supportrice dans la fan zone encore reportée

  • par David Hernandez
    • Ce mardi 18 novembre devait se tenir l’audience de jugement des deux individus poursuivis pour des faits de violence à caractère raciste lors de la finale de Coupe de France OL - PSG. Finalement, le jugement a été une nouvelle fois reporté.

    Les faits remontent désormais à plus de 18 mois et pourtant, toujours aucune sanction ou décision prises. L’épisode avait fait couler beaucoup d’encre à l’occasion de la finale de la Coupe de France entre l’OL et le PSG en mai 2024. Dans la fan zone installée par le club pour ses supporters à Décines, un cas d’acte supposé raciste avait occupé l’actualité lyonnaise, suite à des images diffusées par OLPlay. Une jeune femme avait reçu plusieurs coups de coude de la part d’un individu au moment du but de Jake O’Brien, avant de recevoir des insultes racistes. Elle avait choisi de porter plainte dans la foulée, suite à l’emballement médiatique notamment.

    Aulas chamboule le planning

    Dix-huit mois plus tard, la plaignante attend toujours la décision finale de la justice. Le procès aurait dû avoir lieu en décembre 2024, mais avait été reporté à la demande des parties civiles, dont l’OL, qui souhaitaient que l’enquête soit plus approfondie et vise notamment un deuxième individu. Reporté en avril dernier, il devait donc se tenir ce mardi 18 novembre, avec un dénouement tant attendu. Finalement, il faudra patienter jusqu’au 20 janvier prochain puisque le procès opposant Rue89Lyon à Jean-Michel Aulas dans la même chambre correctionnelle qu’est la 6ème du tribunal judiciaire de Lyon aurait bousculé le planning… 

    3 commentaires
    1. Avatar
      gOLdorak - mer 19 Nov 25 à 13 h 08

      Alors ce n'est pas l'agression qui est reportée, c'est l'audience – et encore heureux, ajouterai-je. Relisez-vous, par pitié.

      Signaler
      1. Avatar
        Itori - mer 19 Nov 25 à 13 h 10

        Peut-être qu'ils ont prévu de l'agresser à nouveau

        Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 19 Nov 25 à 13 h 31

      Et en ce qui concerne rue 89 et JMA :
      https://www.rue89lyon.fr/2025/11/18/proces-aulas-rue89lyon-decision-20-janvier/

      Signaler

