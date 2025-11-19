Mardi marquait le dernier jour de la trêve internationale. Les joueurs de l’OL se sont illustrés avec des buts pour Tanner Tessmann et Khalis Merah.

L’heure est enfin au retour de la Ligue 1 pour l’OL. Après une dizaine de jours en effectif réduit, le groupe lyonnais recommence petit à petit à s’étoffer. Il ne sera complet que vendredi, certainement avec le retour de Tanner Tessmann. L’Américain doit encore traverser tout l’Atlantique avant de recevoir quelques soins de récupération à son retour à Décines. Quoi qu’il arrive, le milieu devrait avoir le sourire en retrouvant le GOLTC. Pour sa 12e sélection avec les États-Unis, Tessmann est encore à la 61e minute de jeu contre l’Uruguay. Ayant remplacé Sergino Dest, le Lyonnais a apporté sa pierre à l’édifice dans le large succès américain (5-1). En coupant la trajectoire d’un centre, il a inscrit son premier but sous les couleurs américaines, à quelques mois d’une Coupe du monde à la maison.

Temps de jeu limité pour Afonso Moreira

Tanner Tessmann n’a pas été le seul buteur évoluant à l’OL mardi. Dans les qualifications parfaites des U19 de l’équipe de France, Khalis Merah a ouvert le score contre la Hongrie à 22e minute de jeu. Ayant disputé l’intégralité de la rencontre, le milieu rhodanien a pu partager cette victoire et cette qualification avec Enzo Molebe. L’attaquant a joué la seconde mi-temps, même s’il n’a pas trouvé la faille. De qualification pour un Euro, il en était également question Téo Barisic avec les Espoirs croates et Afonso Moreira, avec ceux du Portugal. Encore une fois titulaire, le jeune défenseur de l’OL a participé à la victoire des U21 de la Croatie sur la Hongrie (0-2). De son côté, le feu follet ailier s’est contenté de vingt minutes de jeu dans le nul entre la Tchéquie et la Seleção (0-0).