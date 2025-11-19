Actualités
OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
OL – PSG le dimanche 9 novembre 2025 (Photo by Jean-Philippe KSIAZEK / AFP)

Après les polémiques contre le PSG, l’OL a pu tester la VAR

  • par David Hernandez

    • Dans un contexte de polémiques arbitrales, la LFP et la Direction de l’arbitrage ont convié plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’OL à tester le dispositif de la VAR. Un moyen pédagogique pour continuer à nouer le dialogue.

    Ce ne sont pas les récents évènements qui ont poussé la direction de l’arbitrage à agir, mais le contexte pouvait difficilement mieux tomber pour une telle réunion. Mardi, la DTA a convié, comme ce fut le cas la saison passée, les clubs de Ligue 1 à une cession de test grandeur nature à propos de la VAR. Si tous les clubs de l’élite étaient conviés, seuls neuf ont répondu favorablement à l’invitation. Aux côtés du PSGBrestRennes, l'OM, le Paris FCNiceToulouse et Nantes, l’OL était également de la partie et a retrouvé un visage qui a créé beaucoup de polémiques ces deux dernières semaines : Benoit Bastien.

    Des exercices sur des situations réelles de match

    Coupable d’une grosse erreur d’arbitrage à l’occasion du choc entre le club lyonnais et le PSG, l’arbitre faisait partie des trois professionnels du sifflet en Ligue 1 présents à cette démonstration. D'après L'Équipe, un échange entre les clubs et la Direction de l'arbitrage a eu lieu en préambule. La DTA a rappelé le protocole VAR et le processus de décision avant que les participants ne s’exercent à l'assistance vidéo dans les conditions du réel avec de vraies situations de match. Reste à savoir si la faute de Vitinha sur Tanner Tessmann faisait partie des exemples ou non.

