OL : Tagliafico a déjà fait son retour à l’entraînement

Avec un seul match à se mettre sous la dent avec l’Argentine, Nicolas Tagliafico a été le premier international de l’OL à faire son retour. Le latéral a participé à la séance de mardi, mais reste suspendu à Auxerre.

Pour une fois qu’il allait être frais et fringant, il a trouvé le moyen d’être suspendu. Dimanche après-midi (15h), Nicolas Tagliafico regardera depuis sa télévision le déplacement de l’OL à Auxerre. Exclu dans la dernière minute du match contre le PSG avant la trêve, l’Argentin a écopé d’un match ferme. Il le purgera donc pour cette 13e journée de Ligue 1. Un coup dur pour Paulo Fonseca, qui aurait pu compter sur un Tagliafico en pleine possession de ses moyens pour une fois en sortie de trêve internationale. Retenu avec l’Albiceleste, le numéro 3 lyonnais n’a disputé qu’un match avec sa sélection face à l’Angola, vendredi dernier.

Suspendu à Auxerre dimanche

Un programme soft et un voyage peu fatiguant puisque la rencontre amicale s’est disputée en Afrique et non sur le sol sud-américain. De ce fait, Nicolas Tagliafico a été le premier international à faire son retour à l’entraînement de l’OL. Si Adam Karabec et Mathys De Carvalho devraient logiquement reprendre avec le groupe ce mercredi, en compagnie de Pavel Sulc, l’Argentin a déjà participé à la séance de mardi. Un retour précoce, mais qui ne permettra pas au champion du monde 2018 de postuler à une place de titulaire, dimanche à Auxerre.