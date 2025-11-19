Actualités
Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
Rémi Himbert buteur avec l’équipe de France U18 (Photo by Noushad Thekkayil / NurPhoto via AFP)

Coupe du monde U17 : retour prématuré à l'OL pour Himbert et Gomes Rodriguez

  • par David Hernandez

    • Les huitièmes de finale de la Coupe du monde U17 ont été fatales à Rémi Himbert et Alejandro Gomes Rodriguez. Les deux attaquants de l’OL ont été éliminés mardi avec la France et l’Angleterre.

    Il n’y a désormais plus de représentants de l’OL au Qatar pour la Coupe du monde U17. En l’espace de quelques heures, le club lyonnais a perdu ses deux éléments, avec deux éliminations au scénario bien différent. En milieu d’après-midi mardi, Rémi Himbert et la France n’ont eu que leurs yeux pour pleurer en huitièmes de finale de ce Mondial. Opposés au Brésil, les Bleuets avaient fait le plus dur en ouvrant le score grâce à l’attaquant rhodanien (1-0, 34e). De retour d’une suspension après une accumulation de jaunes, Himbert pensait avoir offert la qualification aux siens. Mais l’égalisation brésilienne dans les dernières secondes a mis un coup au moral des Français, qui ne s’en sont pas relevés lors de la fatidique séance des tirs au but (1-1, 3 Tab 4).

    Gomes Rodriguez a plombé l'Angleterre

    De retour prématuré à Lyon, il en sera également question pour Alejandro Gomes Rodriguez. L’Angleterre a été balayée par l’Autriche mardi (4-0) et l’attaquant lyonnais n’a clairement pas aidé les siens à se sortir de ce piège. Titulaire, Gomes Rodriguez a laissé son équipe à 10 à la 50e minute de jeu alors que le score n’était que de 1-0 en faveur des Autrichiens. Suite à cette expulsion, les Anglais ont pris l’eau après trois buts en quinze minutes (70e, 79e, 85e) et une élimination sans les honneurs. Pour Himbert et Gomes Rodriguez, retour à la maison désormais avec le quotidien du championnat de National 3 pour l’un et des groupes pros pour l’autre.

