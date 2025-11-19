Dans le dur entre la trêve d’octobre et celle de novembre, l’OL a fait du surplace. Toutefois, les visages montrés donnent de l’espoir au staff lyonnais de finir en boulet de canon cette dernière ligne droite de 2025.

Le football de club va enfin pouvoir reprendre ses droits et ce n’est pas pour déplaire aux supporters. Si les qualifications pour la Coupe du monde 2026 ont rendu leurs derniers verdicts, notamment dans la zone Europe, rien ne remplace l’excitation d’un week-end de football. Que ce soit en Ligue 1 ou dans les autres championnats. Ce dimanche, ils seront encore nombreux dans le parcage de l’Abbé-Deschamps pour soutenir l’OL et les joueurs de Paulo Fonseca. En l’espace de quelques minutes, les places se sont vendues comme des petits pains, et il ne serait pas surprenant qu’un parcage officieux se fasse dans l’antre auxerroise. Deux semaines après la déception liée au PSG et à toutes les polémiques, l’OL retrouve la Ligue 1 avec un déplacement chez la lanterne rouge.

Cinq points sur quinze possibles sur le dernier mois

Sur le papier, la combinaison parfaite pour se remettre en route avant un enchaînement de trois matchs en sept jours, mais surtout se remettre la tête à l’endroit. Entre la fin de la trêve d’octobre et le début de celle de novembre, les résultats n’ont pas forcément été en faveur des coéquipiers de Corentin Tolisso. Sur sept matchs joués toutes compétitions confondues, deux victoires seulement, deux nuls et surtout trois revers. Pas forcément le tableau de chasse qui était prévu au moment d’attaquer ce bloc de l’automne. Et pour le coup, les Lyonnais ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Passifs à Nice, Père Noël avant l’heure au Paris FC et en infériorité numérique à Brest, ils ont laissé de précieux points en route.

Actuellement septième, l’OL aurait pu avoir quelques points supplémentaires et pas seulement avec moins d’erreurs d’arbitrage. Pas question pour autant de crier panique. "On a passé une série très difficile, la pire depuis le début, avait admis Jorge Maciel avant la trêve. On reste quand même dans la course européenne en étant proche, sachant qu’on a joué toutes les équipes du Top 5. Et c’était la première fois que l’on perdait contre une de ces équipes." Sur le dernier bloc de 2025, Ies Lyonnais seront loin du strass et des paillettes de la Ligue 1. Auxerre, Nantes, Lorient et Le Havre au programme, c’est un calendrier qui doit permettre au club septuple champion de France de rattraper les erreurs de l’automne. Entre ce qui peut se lire avec le classement et ce qu’il se passe sur le terrain, il existe un monde.

Une trêve qui a pu faire du bien

Néanmoins, la trêve internationale a eu du bon. Pavel Sulc, Corentin Tolisso et Clinton Mata ont pu soigner leur pépin physique à Décines, Moussa Niakhaté a été préservé mardi, tandis que d’autres joueurs comme Adam Karabec, Tanner Tessmann ou encore Khalis Merah ont pu retrouver de la confiance en sélection, après une période de creux en club. Mais, là où le staff ne veut pas céder à la panique, c’est avant tout grâce au visage montré ces dernières semaines.

Les résultats n’ont certes pas été au rendez-vous, mais dans chaque désillusion, Paulo Fonseca a trouvé du positif, à l’image de cette bataille contre le PSG. "Si on garde au niveau de la rigueur, de l'engagement qu'on a mis sur le terrain, je pense qu’on est sur le bon chemin, si on garde les mêmes valeurs qu'on a mis sur le terrain contre Paris. On a préparé une stratégie qui a bien marché, assurait l'adjoint du Portugais. On va avoir une série de matchs encore importants, et il faut garder les choses qu'on a faites bien, s'améliorer dans les choses dans lesquelles on doit être mieux pour faire cette série jusqu'à la fin de l’année." Il le faudra afin de passer les fêtes de fin d'année bien au chaud.