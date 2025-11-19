Actualités
Moussa Niakhaté en discussion avec l’arbitre lors de Real Betis – OL (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

OL : une trêve aux temps de jeu assez bien gérés

  • par David Hernandez

    • Durant la trêve internationale, neuf joueurs de l’OL étaient concernés. Dans le marathon lyonnais, les temps de jeu ont plutôt été bien gérés, permettant à certains cadres de ne pas trop forcer.

    Comme à chaque trêve, une certaine angoisse prend possession du staff et des supporters. Les rendez-vous internationaux vont-ils réserver leur lot de mauvaises nouvelles et dans quel état physique seront les joueurs à leur retour ? À une certaine époque, cette question n’était plus forcément d’actualité à l’OL, tant le nombre d’internationaux était devenu faible. Cette saison, malgré un changement de politique sportive, le club lyonnais est plutôt pourvoyeur de joueurs durant les trêves, même si ce n’est pas forcément pour les très grandes nations du football mondial. Mais avec neuf éléments concernés dans ce mois de novembre, Paulo Fonseca pouvait avoir la crainte de voir son effectif encore un peu plus réduit.

    Niakhaté est resté sur le banc contre le Kenya

    Fort heureusement pour le Portugais, la trêve n’a pas accouché de mauvaises nouvelles, au contraire. Si Pavel Sulc et Clinton Mata avaient dû décliner leur convocation à cause de pépins physiques, ils ont pu se remettre en état de marche à Décines. À côté de ça, les internationaux n’ont pas trop tiré sur la corde, notamment chez les cadres. Nicolas Tagliafico n’a disputé que 90 minutes avec l’Argentine et était déjà de retour à Décines en début de semaine. Moussa Niakhaté a également joué 90 minutes avec le Sénégal contre le Brésil, mais a été laissé sur le banc pendant toute la partie contre le Kenya, mardi.

    Une bonne nouvelle pour le défenseur qui avait enchaîné depuis la reprise. Cela n’enlève pas la fatigue des voyages à Londres puis Antalya, mais celle physique sera moindre qu’avec 180 minutes en plus dans les jambes. Pour les autres, les rassemblements ont permis de retrouver du temps de jeu et de la confiance. Avec 180 et 167 minutes, Téo Barisic et Khalis Merah sont les Lyonnais ayant le plus joué.

    Les temps de jeu des Lyonnais dans cette trêve :

    Nicolas Tagliafico et Moussa Niakhaté : 90 minutes

    Téo Barisic : 180 minutes

    Khalis Merah : 167 minutes en trois matchs

    Adam Karabec : 153 minutes

    Enzo Molebe : 140 minutes en trois matchs

    Afonso Moreira : 19 minutes

    Mathys De Carvalho : 114 minutes

    Tanner Tessmann : 119 minutes

