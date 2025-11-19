OL Légendes : un beau casting pour le match contre Parme

Le 30 novembre prochain, l’OL Légendes jouera en lever de rideau pour les 75 ans du club. Pour affronter Parme, la formation lyonnaise aura fière allure sur la pelouse du GOLTC.

Pour les amoureux du ballon rond et de l’OL, le 30 novembre prochain est à entourer d’un gros cercle rouge. À l’occasion de la venue du FC Nantes pour la 14e journée de Ligue 1, le club a choisi de fêter une deuxième fois ses 75 ans. Si la date aurait dû être en août dernier, plusieurs évènements ont bouleversé le calendrier et c’est donc à l’approche du dernier mois de 2025 que le Parc OL va se transformer en véritable lieu de fête. Le club a déjà annoncé que de nombreuses animations se tiendront en marge de la rencontre à 20h45. Toutefois, la journée anniversaire débutera bien plus tôt (16h) avec un lever de rideau de l’équipe d’OL Légendes.

Umtiti de retour sur les terrains

Mardi, le nom de l’adversaire a été dévoilé avec la venue des anciens de Parme. Là encore de la nostalgie avec un club qui a connu un âge d’or dans les années 90 avec notamment cette finale de Coupe de l’UEFA remportée face à l’OM en 1999. Si l’identité des joueurs de la formation italienne reste encore un mystère, côté lyonnais, il y aura du bon monde sur le terrain. Et pour toutes les générations.

Si l’époque de l’âge d’or des années 2000 (Govou, Carrière, Cris, Laigle, Réveillère, Berthod, Chanelet) composera majoritairement cette équipe, les plus anciens pourront retrouver d'anciennes icônes comme Alain Caveglia ou encore Joël Fréchet. Enfin, la présence de jeunes retraités devrait maintenir le niveau technique et physique au rendez-vous. On pense notamment à Maxime Gonalons, Clément Grenier, notre consultant Enzo Reale, mais aussi Samuel Umtiti, annoncé comme présent pour ce match le 30 novembre prochain.