Actualités
L'équipe de l'OL Légendes présente à Colombier-Saugnieu
L’équipe de l’OL Légendes présente à Colombier-Saugnieu (LinkedIN Serge Bex)

OL Légendes : un beau casting pour le match contre Parme

  • par David Hernandez

    • Le 30 novembre prochain, l’OL Légendes jouera en lever de rideau pour les 75 ans du club. Pour affronter Parme, la formation lyonnaise aura fière allure sur la pelouse du GOLTC.

    Pour les amoureux du ballon rond et de l’OL, le 30 novembre prochain est à entourer d’un gros cercle rouge. À l’occasion de la venue du FC Nantes pour la 14e journée de Ligue 1, le club a choisi de fêter une deuxième fois ses 75 ans. Si la date aurait dû être en août dernier, plusieurs évènements ont bouleversé le calendrier et c’est donc à l’approche du dernier mois de 2025 que le Parc OL va se transformer en véritable lieu de fête. Le club a déjà annoncé que de nombreuses animations se tiendront en marge de la rencontre à 20h45. Toutefois, la journée anniversaire débutera bien plus tôt (16h) avec un lever de rideau de l’équipe d’OL Légendes.

    Umtiti de retour sur les terrains

    Mardi, le nom de l’adversaire a été dévoilé avec la venue des anciens de Parme. Là encore de la nostalgie avec un club qui a connu un âge d’or dans les années 90 avec notamment cette finale de Coupe de l’UEFA remportée face à l’OM en 1999. Si l’identité des joueurs de la formation italienne reste encore un mystère, côté lyonnais, il y aura du bon monde sur le terrain. Et pour toutes les générations.

    Si l’époque de l’âge d’or des années 2000 (Govou, Carrière, Cris, Laigle, Réveillère, Berthod, Chanelet) composera majoritairement cette équipe, les plus anciens pourront retrouver d'anciennes icônes comme Alain Caveglia ou encore Joël Fréchet. Enfin, la présence de jeunes retraités devrait maintenir le niveau technique et physique au rendez-vous. On pense notamment à Maxime Gonalons, Clément Grenier, notre consultant Enzo Reale, mais aussi Samuel Umtiti, annoncé comme présent pour ce match le 30 novembre prochain.

    à lire également
    Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
    OL : une trêve aux temps de jeu assez bien gérés

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes - Strasbourg : profitez d'un tarif préférentiel pour assister au match 18/11/25
    L'équipe de l'OL Légendes présente à Colombier-Saugnieu
    OL Légendes : un beau casting pour le match contre Parme 16:00
    Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
    OL : une trêve aux temps de jeu assez bien gérés 15:10
    Damaris Egurrola avec les Pays-Bas lors de la Coupe du monde 2023
    OL Lyonnes : Damaris retenue avec les Pays-Bas pour la trêve 14:20
    Mariano Diaz, ancien attaquant de l'OL
    Passé du Real Madrid à l’OL, Mariano Diaz conseille Endrick 13:30
    Les supporters de l'OL dans la fan zone de Décines
    OL : l'audience de l’agression de la supportrice dans la fan zone encore reportée 12:40
    Tanner Tessmann, milieu des Etats-Unis
    OL : Tessmann et Merah buteurs dans les derniers matchs internationaux 11:50
    OL - PSG le dimanche 9 novembre 2025
    Après les polémiques contre le PSG, l’OL a pu tester la VAR 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La joie de Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico lors d'OL - Reims
    OL : Tagliafico a déjà fait son retour à l’entraînement 10:15
    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    Coupe du monde U17 : retour prématuré à l'OL pour Himbert et Gomes Rodriguez 09:30
    Les joueurs de l'OL après le but d'Ainsley Maitland-Niles contre le PSG
    Ligue 1 : après avoir passé "le plus difficile", l’OL veut emmagasiner au maximum 08:45
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    Auxerre - OL : Šulc se sent d’attaque 08:00
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    Juvents Turin - OL Lyonnes : les 23 Lyonnaises retenues 07:30
    Certains anciens joueurs de l'OL présents à la conférence d'OL Légendes
    On connaît l'adversaire d'OL Légendes pour l'anniversaire des 75 ans 18/11/25
    Lindsey Horan lors d'OL - Juventus
    Face à la Juventus, l'OL Lyonnes s'attend à trouver un "bloc défensif compact" 18/11/25
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    Sénégal : Moussa Niakhaté (OL) est remplaçant face au Kenya 18/11/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Jonatan Giráldez a l'ensemble du groupe à disposition 18/11/25
    Mathieu Vernice, arbitre d'OL - Brest, a exclu Nicolas Tagliafico
    OL - Ligue 1 : Tagliafico aussi réclame une rencontre avec les arbitres 18/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut