Passé par le FC Séville et Grenade, Maxime Gonalons était présent jeudi soir au stade de la Cartuja. L’ancien capitaine de l’OL était venu encourager son club formateur.

De notre envoyé spécial à Séville.

Il a fait un détour par le centre d’entraînement du FC Séville, mais jeudi soir, Maxime Gonalons était bien en tribunes pour assister à la 4e journée de la Ligue Europa. Lui, l’ancien Sévillan, n’était pas vraiment à la maison au stade de la Cartuja, mais entre son passage au FC Séville ou au FC Grenade, le milieu a ses adresses en Andalousie. Jeudi soir, entouré de certains proches, il a donc assisté à la défaite 2-0 de l’OL, son club formateur, contre le Real Betis. Pas réellement le résultat espéré pour l’ancien capitaine qui aurait certainement aimé voir les Lyonnais repartir avec les trois points de l’antre du Betis.

Retrouvailles avec Govou à l'aéroport

Désormais conseiller du président du FCVB, Maxime Gonalons a repris la direction de Lyon, vendredi matin, au milieu de certains supporters, mais aussi de Sidney Govou, qui commentait la rencontre pour Canal Plus. Les deux anciens coéquipiers ont pu débriéfer ce revers et pourraient bien se retrouver sur le terrain dans une vingtaine de jours, à l’occasion du lever de rideau de l’OL Légendes pour les 75 ans du club.