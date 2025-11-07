OL : de nombreux internationaux retenus pendant la trêve

Pendant que l’OL s’inclinait au Real Betis, de nombreux Lyonnais recevaient leur convocation pour rejoindre leur sélection. Le contingent sera encore important après le match contre le PSG.

Jeudi soir, Moussa Niakhaté nous partageait sa fierté d’être capitaine de l’OL pour la première fois au coup d’envoi. Néanmoins, ce rôle n’était pas nouveau, lui qui l’a été à Mayence et qui l’a porté déjà entre Rhône et Saône mais aussi en sélection. Les Lions de la Teranga, le défenseur les retrouvera durant la trêve internationale après le match contre le PSG, dimanche soir. Il rejoindra la sélection pour deux matchs amicaux contre le Brésil et le Kenya, en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations qui débutera durant la deuxième quinzaine de décembre. Niakhaté ne sera pas le seul à faire quelques infidélités à l’OL sur les quinze prochains jours.

Un duel Tagliafico - Mata

En même temps qu’ils disputaient la 4e journée de Ligue Europa, plusieurs joueurs lyonnais ont reçu une convocation pour cette troisième parenthèse internationale. À son avantage à son entrée, Nicolas Tagliafico retrouvera l’Argentine et disputera un match amical contre l’Angola de Clinton Mata. Dans le creux de la vague avec l’OL, Tanner Tessmann essayera de retrouver de la confiance avec la sélection américaine pour deux rendez-vous amicaux. Enfin, Khalis Merah et Enzo Molebe rejoindront l’équipe de France U19 pour trois matchs de qualification de l’Euro de la catégorie. En Hongrie, les Bleuets affronteront le pays hôte le 18 novembre après avoir joué les Îles Féroé le 12 et la Bulgarie le 15.