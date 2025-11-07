Actualités
Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by JOHN WESSELS / AFP)

OL : de nombreux internationaux retenus pendant la trêve

  • par David Hernandez

    • Pendant que l’OL s’inclinait au Real Betis, de nombreux Lyonnais recevaient leur convocation pour rejoindre leur sélection. Le contingent sera encore important après le match contre le PSG.

    Jeudi soir, Moussa Niakhaté nous partageait sa fierté d’être capitaine de l’OL pour la première fois au coup d’envoi. Néanmoins, ce rôle n’était pas nouveau, lui qui l’a été à Mayence et qui l’a porté déjà entre Rhône et Saône mais aussi en sélection. Les Lions de la Teranga, le défenseur les retrouvera durant la trêve internationale après le match contre le PSG, dimanche soir. Il rejoindra la sélection pour deux matchs amicaux contre le Brésil et le Kenya, en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations qui débutera durant la deuxième quinzaine de décembre. Niakhaté ne sera pas le seul à faire quelques infidélités à l’OL sur les quinze prochains jours.

    Un duel Tagliafico - Mata

    En même temps qu’ils disputaient la 4e journée de Ligue Europa, plusieurs joueurs lyonnais ont reçu une convocation pour cette troisième parenthèse internationale. À son avantage à son entrée, Nicolas Tagliafico retrouvera l’Argentine et disputera un match amical contre l’Angola de Clinton Mata. Dans le creux de la vague avec l’OL, Tanner Tessmann essayera de retrouver de la confiance avec la sélection américaine pour deux rendez-vous amicaux. Enfin, Khalis Merah et Enzo Molebe rejoindront l’équipe de France U19 pour trois matchs de qualification de l’Euro de la catégorie. En Hongrie, les Bleuets affronteront le pays hôte le 18 novembre après avoir joué les Îles Féroé le 12 et la Bulgarie le 15.

    à lire également
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    Ligue 1 : l’OL se déplacera à Metz le 25 janvier (17h15)

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : de nombreux internationaux retenus pendant la trêve 12:30
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    Ligue 1 : l’OL se déplacera à Metz le 25 janvier (17h15) 11:45
    Eric Roy, coach de Brest
    Eric Roy (Brest) en remet une couche sur l’OL 11:00
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Real Betis - OL (2-0) : un troisième coup d’arrêt, une première sous Fonseca 10:15
    En s'inclinant au Betis, l'OL reste dans le top 8 de Ligue Europa 09:30
    Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
    Fonseca après Real Betis - OL (2-0) : "Une différence de qualité individuelle" 08:45
    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    L’OL repart de Séville avec un sentiment d'être si proche et si loin 08:00
    Khalis Merah lors de Real Betis - OL
    Merah après Real Betis - OL (2-0) : "On a été neutres" 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
    Niakhaté (OL) : "On a payé cash nos erreurs" 06/11/25
    Tanner Tessmann au duel lors de Real Betis - OL
    Real Betis - OL (2-0) : le naufrage de l'entrejeu 06/11/25
    Abde Eze trompe Dominik Greif lors de Real Betis - OL
    L'OL s'incline sans combattre contre le Real Betis (2-0) 06/11/25
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    Real Betis - OL : première titularisation pour Molebe 06/11/25
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Montpellier - OL Lyonnes : des retours, Bacha et Renard ménagées 06/11/25
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    Bleus : Deschamps préfère Kanté à Tolisso (OL) 06/11/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Avant Montpellier - OL Lyonnes, Giraldez suit les traces de Pedros 06/11/25
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    OL - Mercato : le dossier Endrick fait parler, même à Séville 06/11/25
    Les supporters du Real Betis avant la finale de la Ligue Europa Conference
    Sécurité renforcée à Séville avant Real Betis - OL 06/11/25
    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    Coupe du monde U17 : Himbert (OL) buteur avec les Bleuets 06/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut