Actualités
Tyler Morton (OL) face à Metz
Tyler Morton (OL) face à Metz (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Ligue 1 : l’OL se déplacera à Metz le 25 janvier (17h15)

  • par David Hernandez

    • Pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, l’OL se rendra à Metz le dimanche 25 janvier 2026. La rencontre a été programmée à 17h15 et sera diffusée sur Ligue 1+.

    L’OL va entamer sa troisième trêve internationale de la saison après le PSG. Il n’a même pas encore fini la phase aller que son mois de janvier est (presque) déjà bouclé. Dans la volonté de la Ligue d’anticiper au maximum la programmation des matchs de Ligue 1, celle de la 19e journée a été dévoilée jeudi soir, en amont du déplacement lyonnais à Séville en Ligue Europa. Pour ce premier mois de l’année 2026, les joueurs de Paulo Fonseca joueront trois matchs. Ils affronteront Monaco à Louis II, recevront Brest et se déplaceront à Metz sur la dernière semaine de janvier.

    Un déplacement en Suisse trois jours avant

    Coincée entre deux matchs de Ligue Europa, la rencontre de la 19e journée a été fixée au dimanche 25 janvier. Toutefois, pas d’affiche en prime time contre l’actuel dix-septième du championnat. Après avoir joué à 18h45 le jeudi 22 en Suisse à Berne, l’OL se rendra en Moselle pour un match programmé à 17h15 et diffusé sur les antennes de Ligue 1+.

    à lire également
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : de nombreux internationaux retenus pendant la trêve

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    OL : de nombreux internationaux retenus pendant la trêve 12:30
    Tyler Morton (OL) face à Metz
    Ligue 1 : l’OL se déplacera à Metz le 25 janvier (17h15) 11:45
    Eric Roy, coach de Brest
    Eric Roy (Brest) en remet une couche sur l’OL 11:00
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    Real Betis - OL (2-0) : un troisième coup d’arrêt, une première sous Fonseca 10:15
    En s'inclinant au Betis, l'OL reste dans le top 8 de Ligue Europa 09:30
    Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
    Fonseca après Real Betis - OL (2-0) : "Une différence de qualité individuelle" 08:45
    Martin Satriano lors de Real Betis - OL
    L’OL repart de Séville avec un sentiment d'être si proche et si loin 08:00
    Khalis Merah lors de Real Betis - OL
    Merah après Real Betis - OL (2-0) : "On a été neutres" 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté en discussion avec l'arbitre lors de Real Betis - OL
    Niakhaté (OL) : "On a payé cash nos erreurs" 06/11/25
    Tanner Tessmann au duel lors de Real Betis - OL
    Real Betis - OL (2-0) : le naufrage de l'entrejeu 06/11/25
    Abde Eze trompe Dominik Greif lors de Real Betis - OL
    L'OL s'incline sans combattre contre le Real Betis (2-0) 06/11/25
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    Real Betis - OL : première titularisation pour Molebe 06/11/25
    Lily Yohannes, milieu de l'OL Lyonnes
    Montpellier - OL Lyonnes : des retours, Bacha et Renard ménagées 06/11/25
    Corentin Tolisso (OL) face au RB Salzburg en Ligue Europa
    Bleus : Deschamps préfère Kanté à Tolisso (OL) 06/11/25
    Jonatan Giráldez, entraîneur de l'OL Lyonnes
    Avant Montpellier - OL Lyonnes, Giraldez suit les traces de Pedros 06/11/25
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    OL - Mercato : le dossier Endrick fait parler, même à Séville 06/11/25
    Les supporters du Real Betis avant la finale de la Ligue Europa Conference
    Sécurité renforcée à Séville avant Real Betis - OL 06/11/25
    Rémi Himbert buteur avec l'équipe de France U18
    Coupe du monde U17 : Himbert (OL) buteur avec les Bleuets 06/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut