Ligue 1 : l’OL se déplacera à Metz le 25 janvier (17h15)

Pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, l’OL se rendra à Metz le dimanche 25 janvier 2026. La rencontre a été programmée à 17h15 et sera diffusée sur Ligue 1+.

L’OL va entamer sa troisième trêve internationale de la saison après le PSG. Il n’a même pas encore fini la phase aller que son mois de janvier est (presque) déjà bouclé. Dans la volonté de la Ligue d’anticiper au maximum la programmation des matchs de Ligue 1, celle de la 19e journée a été dévoilée jeudi soir, en amont du déplacement lyonnais à Séville en Ligue Europa. Pour ce premier mois de l’année 2026, les joueurs de Paulo Fonseca joueront trois matchs. Ils affronteront Monaco à Louis II, recevront Brest et se déplaceront à Metz sur la dernière semaine de janvier.

Un déplacement en Suisse trois jours avant

Coincée entre deux matchs de Ligue Europa, la rencontre de la 19e journée a été fixée au dimanche 25 janvier. Toutefois, pas d’affiche en prime time contre l’actuel dix-septième du championnat. Après avoir joué à 18h45 le jeudi 22 en Suisse à Berne, l’OL se rendra en Moselle pour un match programmé à 17h15 et diffusé sur les antennes de Ligue 1+.