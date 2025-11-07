Actualités
Eric Roy, coach de Brest
Eric Roy, coach de Brest (AFP)

Eric Roy (Brest) en remet une couche sur l’OL

  • par David Hernandez
  3 Commentaires

    • Quatre jours après le nul entre Brest et l’OL, Eric Roy l’avait encore un peu mauvaise. Avant d’aller à Marseille, l’entraîneur breton en a remis une couche sur l’antijeu lyonnais dimanche dernier.

    Après l’OL dimanche dernier, l’OM ce samedi pour Eric Roy et donc de nouvelles retrouvailles contre l’un de ses anciens clubs. Les dernières en date contre la formation rhodanienne n’ont pas forcément laissé de très bons souvenirs au coach de Brest. Dans un match joué en supériorité numérique pendant 80 minutes, les Bretons n’ont jamais réussi à forcer le verrou lyonnais. La faute à Dominik Greif, auteur de trois grosses parades, mais aussi à une certaine expérience des joueurs de Paulo Fonseca pour gérer ce long temps faible. Cela n’a pas été joli à voir par moment, mais le vice d’un Corentin Tolisso ou d’un Nicolas Tagliafico a permis à l’OL de gratter de précieuses fautes et secondes. Après le nul 0-0, Roy avait pesté contre cette attitude.

    "Sur 101 minutes, le ballon n'est resté en jeu que 45 minutes"

    Il semblerait que la pilule a du mal à passer en Bretagne. Présent en conférence de presse jeudi avant de se rendre à Marseille, l’entraîneur brestois en a remis une couche. Au moment d’expliquer les difficultés de son équipe à s’imposer à onze contre dix, il n’a pas manqué de pointer les successions de temps morts dans la partie. "Face à Lyon, oui, nous avons bénéficié d’une supériorité numérique, sur une situation que nous avons provoquée, mais nous n’avons pas su en tirer profit. Nous avons manqué de solutions et perdu du temps à faire bouger cette équipe. Sur 101 minutes, le ballon n’est resté en jeu que 45 minutes... Cela nous a empêchés de mettre du rythme, le match a été très haché. Félicitations aux Lyonnais qui ont su tenir."

    Si l'OL l'a joué à l'expérience, la domination rhodanienne en première mi-temps ne relevait en rien d'une posture d'antijeu. 

    3 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - ven 7 Nov 25 à 11 h 04

      Ce genre de coach insupportable

      Signaler
    2. cavegone
      cavegone - ven 7 Nov 25 à 11 h 10

      lol le chouineur. A t’il le même regard sur le Bayern ?
      A 10 ils ont été bien pire que nous.
      C’est le foot, ce type est d’une mauvaise foi effarante.

      Il ne voit même pas que ses joueurs en ont marre de lui ? Del Castillo en tête.

      On me dit dans l’oreillette que c’est un con. Oui c’est un con.

      Signaler
    3. Darn
      Darn - ven 7 Nov 25 à 11 h 12

      Je ne comprends pas : où est le problème dans sa déclaration ?

      Signaler

