Brest - OL (0-0) : Roy peste contre Maciel et Tolisso

Frustré d’avoir vu son équipe ne pas profiter de sa supériorité numérique, Eric Roy était aussi remonté contre l’attitude de certains dans le camp de l’OL.
Comme quelques jours plus tôt, le partage des points avait une saveur différente qu’on se place du côté de Brest ou de celui de l’OL. Le scénario n’avait rien à voir avec celui du Paris FC, mais il y avait forcément des regrets dans les rangs bretons. En supériorité numérique pendant plus de 80 minutes, les coéquipiers de Romain Del Castillo n’ont pas réussi à appuyer pour faire mal, malgré trois grosses opportunités sur cette période.
En manque de confiance avec plus d’un mois sans victoire, les "Ti-Zefs" n’ont pas réussi à prendre l’ascendant sur l’OL, qui a pourtant reculé en deuxième. Mais, un peu de malice a permis de faire gagner quelques secondes précieuses. Une attitude qu’a déplorée Eric Roy après la rencontre. "J’espère que Tolisso va bien par contre parce qu’il a dû rester au moins dix minutes par terre pendant tout le match. J’espère sincèrement qu’il va bien car il doit rejouer dans quatre jours et dans sept jours. Ce n’est pas faute d’avoir essayé d’expulser un de nos joueurs, a-t-il fulminé. Comme vous le dites, c’est l’expérience. Les grosses équipes ont aussi cette facette-là de ralentir le jeu, comme vous l’avez joliment dit. C’est sûr qu’il nous manquerait un peu de vice pour pouvoir faire aussi bien. Après, c’est normal."
Pas une première concernant le banc lyonnais
Le capitaine rhodanien n’était pas le seul à être dans le viseur de l’entraîneur brestois. Si Clinton Mata ou Dominik Greif ont semblé simuler quelques arrivées de crampes, c’est avant tout l’attitude sur le banc de touche qui a déplu à l’ancien joueur lyonnais. À commencer par celle de Jorge Maciel, l’entraîneur adjoint de Paulo Fonseca. "J’ai déjà expérimenté ça quand il était entraîneur adjoint à Lille où il envoyait des ballons sur le terrain pour ralentir le jeu quand on partait en contre-attaque ou qu’on essayait de revenir au score".
Ce n’est pas la première fois que le Portugais et le staff lyonnais sont pointés du doigt. Après la défaite à Rennes à la mi-septembre, Habib Beye, critiqué par le banc rhodanien pour son exubérance sur les buts de son équipe, avait fustigé cette attitude.
La mauvaise foi de Roy fait peine à voir ! il était spécialiste à Nice de ce genre de fautes qui casse les actions de l'adversaire ! et Brest n'est pas en reste depuis quelques années avec des vieux briscards aguerris ! Je reconnais que Tolisso en a rajouté souvent , mais c'est de bonne guerre après un rouge à la 7ème ! Je signale à Roy que pendant 40 mn après ce rouge , Brest n'a pas touché un ballon ! Il ferait donc mieux de s'occuper de sa gestion du match , plutôt que de l'adversaire !
On juge les autres comme on est soi-même...
Lisez les commentaires des gens qui ne sont pas supporter de l'OL , tolisso en prend pour son grade , il n'est pas aimé pour son vice .
Le foot, c'est de la technique, de la virtuosité, mais c'est aussi des contacts, du vice parfois - ce qu'on appelle l'expérience quand on ne veut pas être négatif...
Je ne sais pas si c'est vrai mais si c'est le cas , ce serait très moche .
On va mettre çà sur le compte de la personnalité de notre staff ..
Pour Tolisso il envoie un message à l'arbitre que d'où il revient de ses innombrables blessures antérieures il réclame à être protégé , suis je convainquant ? 😜
Est ce qu’a un moment les entraineurs de cette ligue vont se concentrer plutot sur leurs équipes que sur l’arbitrage ou la soeur a tonton ou les supporters blablabla j’airais bien aime voir si ils avaient mene au score l’attitude chevaleresque de son equipe qui aurait bien sur jouer vite rendu la balle a son adversaire….et il ne dit rien sur le fait qu’il n’ont pris qu’un jaune ses joueurs etant tellement technique qu’ils ne donnent ni coup ni poussette des anges candides et fairplay
Hypocrite!!
Je partage complètement cet avis.
Ceci étant dit, orienter son discours sur l’arbitrage ou l’attitude adverse permet surtout d’éviter de se justifier sur les manquements de sa propre équipe : un fond de jeu quasi inexistant, une inefficacité offensive flagrante, et surtout l’incapacité à marquer contre une équipe réduite à dix dès la 7e minute.
Alors oui, pointer des causes extérieures reste une bonne alternative… surtout quand on veut éviter de se mettre en lumière pour ses propres défaillances.
Finalement, il le fait à l’expérience et on espère qu’il va bien et qu’il ira bien parce qu’il joue le week-end prochain contre Marseille et que si il continue comme ça, il va se faire tordre. Et là, pas sûr que l’arbitrage ou les excuses extérieures suffisent à le protéger !
Moi j aime Coco...j aime Nicolas.
Je comprends que les adversaires les detestent...et du coup je les aime encore plus!
Pareil!
Ils utilisent leur expérience (et leur vice) pour ne pas perdre...
d accord avec toi bidibulle...ce sont des joueurs que l'on déteste s ils sont dans le camp d en face mais qu' on adore quand ils sont dans notre équipe. Exemple le match contre Strasbourg et comment tagli a fait peter un câble au frère a Doué...
Coco a subi 5 fautes sur ce match dont plusieurs qui auraient pu le blesser. Il en rajoute, mais si ses joueurs faisaient moins de fautes, il n'y aurait pas cette perte de temps. Il devrait s'estimer heureux qu'ils n'aient pas pris plus de cartons jaunes, et que l'ont ait pris un rouge aussi rapidement, car ils n'auraient jamais réussi à obtenir un match nul sans cela.
J'adore Coco mais franchement quand des adversaires font ça contre nous ça me rend dingue.
Qu'il est l'expérience pour provoquer la faute ok mais se rouler par terre en hurlant c'est moyennasse et cela contribue à une ambiance délétère et des matchs bien dégueulasses.
Bien évidemment, ce n’est pas l’attitude la plus élégante. Maintenant, à 10 contre 11 dans un stade où il est déjà difficile de jouer face à une équipe qui impose un vrai combat physique, jouer sur l’aspect mental pour les énerver et les faire sortir du match, ce n’est pas très classe, mais ça fait partie du jeu.
Toutes les équipes ont déjà subi ce genre de match, et quand c’est notre tour, il faut savoir le faire… et l’accepter lorsque la situation l’impose.
ça fait partie du jeu mais si on pouvait s'en passer ça ne serait pas plus mal , tout ce qui est simulation c'est ce qui dénature le football et enlaidit les matchs .
En rugby ça n'existe pas , du moins pas encore ...
Le jour où ce Roytelet n'aura rien à dire...
...ou "Quand la mémoire lui fait défaut" !
Effectivement il en rajoute trop à se rouler par terre en hurlant , pas la peine d'en faire des caisses et pas très sportif de vouloir pousser l'arbitre a expulser un joueur adverse .
C'est pour ça que j'aime beaucoup Tyler Morton , car lui il prend des coups mais tu ne le verras jamais se rouler par terre , il se relève de suite , et il faut vraiment qu'il soit blessé pour rester à terre .