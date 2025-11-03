Actualités
Adam Karabec lors d'OL - Paris FC
Adam Karabec lors d’OL – Paris FC (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ligue 1 : le coup de pompe à l’OL ?

  par David Hernandez
  3 Commentaires

    • Sur une très bonne dynamique en début de saison, l’OL marque le coup. Une seule victoire sur les cinq derniers matchs de Ligue 1 au tableau de chasse des Lyonnais.

    Moussa Niakhaté et Paulo Fonseca l’avaient concédé avant le déplacement à Brest. Fort de son très bon début de saison, l’OL a fait naitre des attentes. Que ce soit au sein du vestiaire, des supporters, mais aussi des observateurs. Avec 15 points sur 18 possibles au moment d’attaquer le mois d’octobre, les Lyonnais tenaient la bonne carburation. La question était de savoir si tout cela allait tenir sur la longueur. Avec ToulouseNice, le Paris FC ou encore Brest au programme des dernières semaines, on n’imaginait pas voir l’OL en ressortir avec seulement cinq points pris.

    Un calendrier abordable d'ici à la fin de l'année mais...

    C’est pourtant la réalité après onze journées. Sans dire que la formation rhodanienne est rentrée dans le rang, car toujours à deux points de la deuxième place, elle marque le coup. Une seule victoire sur le dernier mois de Ligue 1 et des scénarii tous différents les uns des autres. Mais, on l’a vu dimanche soir à Brest, les langues commencent sérieusement à tirer pour un groupe déjà limité et qui doit aussi faire en infériorité numérique depuis deux matchs. Avec le Real Betis et le PSG pour cette nouvelle semaine, le programme s’annonce encore corsé.

    Eric Roy, coach de Brest
    Brest - OL (0-0) : Roy peste contre Maciel et Tolisso
      Mopi do Brasil - lun 3 Nov 25 à 12 h 46

      Il y a eu aussi des faits de jeu contre nous, alors que l'on a eu beaucoup de réussite en début de saison, mais c'est évident qu'il y a de la fatigue. Le jeu demandé par Fonseca nécessite beaucoup de mouvements et sans profondeur de banc, c'est très difficile pour toute l'équipe en fin de match.

      PAT11grib - lun 3 Nov 25 à 12 h 59

      Le nul au pfc est clairement dû à la fatigue. On joue tous les 3 jours et nous n'avons quasi aucune rotation crédible. S'ajoute à ça les suspendus et les blessés.
      Malgré tout on est encore dans la course, il faudra recruter en janvier car autrement ce sera mission impossible.
      Et on peut rajouter beaucoup de faits défavorables. Nous avons gagné certains matchs au courage mais sans aide extérieure.

      JUNi DU 36 - lun 3 Nov 25 à 13 h 06

      Priorité contre le Betis, et on met l'équipe réserve contre PSG.

