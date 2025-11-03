Brest "se devait de prendre trois points" contre l’OL

Malgré une supériorité numérique pendant 80 minutes, Brest n’a pas réussi à forcer le verrou de l’OL. Dans la passe compliquée en Bretagne, ce point du nul laisse de gros regrets.
Joris Chotard l’avoue lui-même. Si un nul 0-0 contre l’OL lui avait été proposé avant le match, le milieu de Brest "aurait pris ce point volontiers". Seulement, dimanche soir, il y avait de la déception dans les rangs brestois après ce nul contre la formation lyonnaise. Incapables de gagner depuis le 28 septembre dernier, les Bretons ne pouvaient se satisfaire de ce point. Quand bien même face à l’un des gros poissons de ce début de saison en Ligue 1. "Déçu forcément. Ils ont été en infériorité pendant une très grosse partie du match. On a pas mal d’occasions et de situations qu’on n’arrive pas à concrétiser et c’est dommage", avouait le milieu en zone mixte après le match.
"Il nous a manqué de la justesse et de la finition"
En supériorité numérique durant 80 minutes, le Stade Brestois n’a jamais réussi à appuyer sur l’accélérateur. Si Chotard a mis en avant des occasions, elles n’ont pas été si nombreuses. Hormis une double occasion d’Ajorque et Mboup en première mi-temps et la parade de Greif à dix minutes de la fin, l’OL n’a pas forcément été en danger. "Vu le scénario, on se devait de prendre les trois points et on ne l’a pas réussi. Il nous a manqué de la justesse et de la finition. Un peu de réussite aussi, à l’image de l’arrêt du gardien qui anticipe peut-être d’un côté et qui arrive à avoir la main ferme en partant de l’autre." Ce Brest - OL, tout le monde aimerait vite l’oublier.
Vu leur supériorité numérique, le fait qu'ils jouaient à domicile, plus le dernier match de l'OL qui a montré la fragilité de notre équipe, ils auraient en effet dû gagner.
Ce qui prouve qu'ils sont très moyens.
On peut légitimement se réjouir de ne pas avoir perdu, surtout à 10 contre 11, mais également être déçus et même être inquiets par notre faiblesse offensive.
Selon moi, avec un bon buteur, nous aurions pu voire dû gagner le match.
Le problème c'est que Satriano n'est pas un énorme danger de la tête, il n'est pas non plus un joueur d'appui afin de lancer les ailiers dans la profondeur, ni un joueur qui prend justement cette profondeur, et enfin, encore moins un finisseur chirurgicale.
Il est très moyen dans tout. Je pensais que du fait qu'on joue la possession et qu'on se procure beaucoup d'occasions, il arriverait à cacher ses lacunes en enchainant quelques buts. Malheureusement ce n'est pas le cas. J'apprécie quand même beaucoup sa débauche d'énergie qui est importante pour l'équipe et le pressing souhaité.
Par contre effectivement il ne faut surtout pas oublier qu'il est venu en tant qu'attaquant remplaçant ! Il est donc difficile de lui en vouloir.
Martin se donne beaucoup, on ne peut pas lui retirer ça, mais en raison de son manque d'efficacité, clairement, il devrait être juste remplaçant.
D'où l'importance de recruter un buteur digne de ce nom cet hiver.
J'ose imaginer que la cellule de recrutement se penche sur le sujet depuis quelque temps.
Parce que même si l'on parle de Endrick pour cet hiver (très peu probable) ce serait sous forme de prêt de 6 mois. Et donc ça ne fait que reporter le problème. Il faut clairement privilégier un recrutement sec. Par contre il faut stopper la dynamique des dernières recrues (gratuites mais quand même) avec les Ghezzal et Hateboer. La seule certitude que l'on a avec eux, c'est qu'ils prennent une place dans le groupe...
Mh, vu l'état des finances du club, je ne m'attends pas à autre chose qu'un prêt.
Sans oublier que la plupart des "vrais" recrutements se font traditionnellement plus au mercato d'été que d'hiver.
Cela ne serait certes qu'un pansement, mais certainement déterminant pour le reste de la saison.
Dans tout les cas, cela sera une correction d'un manque du mercato estival.