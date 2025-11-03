Brest "se devait de prendre trois points" contre l’OL

Malgré une supériorité numérique pendant 80 minutes, Brest n’a pas réussi à forcer le verrou de l’OL. Dans la passe compliquée en Bretagne, ce point du nul laisse de gros regrets.

Joris Chotard l’avoue lui-même. Si un nul 0-0 contre l’OL lui avait été proposé avant le match, le milieu de Brest "aurait pris ce point volontiers". Seulement, dimanche soir, il y avait de la déception dans les rangs brestois après ce nul contre la formation lyonnaise. Incapables de gagner depuis le 28 septembre dernier, les Bretons ne pouvaient se satisfaire de ce point. Quand bien même face à l’un des gros poissons de ce début de saison en Ligue 1. "Déçu forcément. Ils ont été en infériorité pendant une très grosse partie du match. On a pas mal d’occasions et de situations qu’on n’arrive pas à concrétiser et c’est dommage", avouait le milieu en zone mixte après le match.

"Il nous a manqué de la justesse et de la finition"

En supériorité numérique durant 80 minutes, le Stade Brestois n’a jamais réussi à appuyer sur l’accélérateur. Si Chotard a mis en avant des occasions, elles n’ont pas été si nombreuses. Hormis une double occasion d’Ajorque et Mboup en première mi-temps et la parade de Greif à dix minutes de la fin, l’OL n’a pas forcément été en danger. "Vu le scénario, on se devait de prendre les trois points et on ne l’a pas réussi. Il nous a manqué de la justesse et de la finition. Un peu de réussite aussi, à l’image de l’arrêt du gardien qui anticipe peut-être d’un côté et qui arrive à avoir la main ferme en partant de l’autre." Ce Brest - OL, tout le monde aimerait vite l’oublier.