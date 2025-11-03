Actualités
Wendie Renard (OL Lyonnes) bientôt sur la Fresque des Lyonnais

  • par David Hernandez

    • Dans le but de moderniser la Fresque des Lyonnais, les artistes à l’origine de l’œuvre avaient lancé un sondage pour introduire de nouveaux personnages. Ce lundi, Cité Création a annoncé que Wendie Renard ferait son apparition, au même titre que Laurent Gerra.

    L’heure n’est pas à oublier son histoire, mais la Fresque des Lyonnais va se refaire une beauté dans les prochains mois. Dans une volonté de réaménager la mise en scène de la façade rue de la Martinière, Cité Création, à l’origine de l’œuvre, avait lancé une vaste consultation. Le but ? Trouver les nouveaux personnages forts de l’environnement lyonnais qui prendront place au rez-de-chaussée de l’œuvre. Suite aux votes des Lyonnais, deux noms ont été annoncés ce lundi et dévoilés par Le Progrès. Un homme et une femme qui ne sont autres que l'humoriste Laurent Gerra et la footballeuse de l'OL Lyonnes Wendie Renard.

    509 matchs et 38 titres avec le club lyonnais

    Si Bernard Lacombe représentait déjà l’OL avec son célèbre maillot, la capitaine sera la première à représenter la section féminine du club lyonnais. Une consécration largement méritée pour Renard, qui a tout connu et tout gagné avec l’OL Lyonnes. La plus Lyonnaise des Martiniquaises inscrira ainsi un peu plus son nom dans l’histoire d’une ville qu’elle a adoptée et qui l’a adoptée depuis son arrivée en 2006.

