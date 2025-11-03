Tolisso dans le top 20 des joueurs les plus capés de l’OL

Capitaine émérite de l’OL dimanche à Brest, Corentin Tolisso a disputé son 283e match avec son club formateur. Une rencontre qui le fait entrer dans le top 20 des joueurs les plus capés du club.

Ses roulades et ses cris de douleur en ont exaspéré plus d’un dimanche soir au stade Francis Le Blé. Mais comme Eric Roy l’a mentionné en après-match, le jeu joué par Corentin Tolisso a été celui de l’expérience. À dix contre onze pendant 80 minutes, l'OL l'a joué à l'intox et un brin de mauvaise foi pour tenir au mieux dans cette rencontre de la 11e journée de Ligue 1. Cela a porté ses fruits avec un nul (0-0) certes frustrant contre le 14e du championnat, mais qui a fait ressortir les valeurs de cette équipe. Avec cinq fautes subies, Tolisso n'a pas manqué d'aller au contact pour gratter de précieuses minutes. Dans le sens inverse, cela aurait irrité plus d'un supporter lyonnais.

Le top 15 avant la fin de la saison ?

Du haut de ses 31 ans, l'international français a appris à jouer de malice, quitte à être à la limite parfois. Mais fort de 283 matchs avec son club formateur, Tolisso connait tous les rouages du haut niveau. Capitaine par l'exemple de cette formation lyonnaise qui fait avec les moyens du bord, le natif de Tarare continue chaque semaine à faire son entrée dans les hautes sphères du club aux 75 bougies. Après le top 25 des meilleurs buteurs de l'histoire, Corentin Tolisso est désormais dans le top 20 des joueurs les plus capés. Il va encore gagner quelques places d'ici à la fin de la saison, de quoi espérer le voir dans le top 15 et dépasser Lucien Degeorges et ses 297 matchs.