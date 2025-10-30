Tolisso dans le top 25 des buteurs de l’histoire de l’OL

En ouvrant le score à la 6e minute contre le Paris FC, Corentin Tolisso a inscrit son 34e buts en Ligue 1, son 46e, toutes compétitions confondues. De quoi le faire entrer dans le top 25 des meilleurs buteurs lyonnais.

Le Paris FC était prévenu et les Parisiens ont pourtant failli. Avant le match contre l’OL, ils avaient travaillé les appels des milieux lyonnais et notamment la projection de Corentin Tolisso. Néanmoins, dès la 6e minute, le PFC s’est fait surprendre sur un long ballon de Dominik Greif et une mauvaise lecture de la trajectoire d’un de ses défenseurs. Tolisso n’en demandait pas tant et après avoir résisté au retour adverse, il a tranquillement croisé son tir du gauche pour ouvrir la marque. Si la dépendance envers le milieu n’est plus à faire à l’OL, le natif de Tarare continue d’impressionner.

Le top 20 d'ici à la fin de la saison ?

Comme à sa belle époque avant son départ au Bayern Munich, Corentin Tolisso est au four et au moulin, tout en se montrant décisif. Avec déjà quatre buts inscrits dans cette première partie de saison, le champion du monde 2018 a presque fait la moitié du chemin par rapport à la saison passée (10 buts TTC). À 31 ans, il continue à grimper dans la hiérarchie des joueurs qui ont marqué l’histoire lyonnaise. Depuis mercredi soir, il est le 25e meilleur buteur de l’histoire de l’OL. Que ce soit en Ligue 1 avec 34 réalisations ou toutes compétitions confondues (46) même s’il partage cette place avec Peguy Luyindula.