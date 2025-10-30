Actualités
Corentin Tolisso buteur lors d'OL - FC Bâle
Corentin Tolisso buteur lors d’OL – FC Bâle (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Tolisso dans le top 25 des buteurs de l’histoire de l’OL

  • par David Hernandez

    • En ouvrant le score à la 6e minute contre le Paris FC, Corentin Tolisso a inscrit son 34e buts en Ligue 1, son 46e, toutes compétitions confondues. De quoi le faire entrer dans le top 25 des meilleurs buteurs lyonnais.

    Le Paris FC était prévenu et les Parisiens ont pourtant failli. Avant le match contre l’OL, ils avaient travaillé les appels des milieux lyonnais et notamment la projection de Corentin Tolisso. Néanmoins, dès la 6e minute, le PFC s’est fait surprendre sur un long ballon de Dominik Greif et une mauvaise lecture de la trajectoire d’un de ses défenseurs. Tolisso n’en demandait pas tant et après avoir résisté au retour adverse, il a tranquillement croisé son tir du gauche pour ouvrir la marque. Si la dépendance envers le milieu n’est plus à faire à l’OL, le natif de Tarare continue d’impressionner.

    Le top 20 d'ici à la fin de la saison ?

    Comme à sa belle époque avant son départ au Bayern Munich, Corentin Tolisso est au four et au moulin, tout en se montrant décisif. Avec déjà quatre buts inscrits dans cette première partie de saison, le champion du monde 2018 a presque fait la moitié du chemin par rapport à la saison passée (10 buts TTC). À 31 ans, il continue à grimper dans la hiérarchie des joueurs qui ont marqué l’histoire lyonnaise. Depuis mercredi soir, il est le 25e meilleur buteur de l’histoire de l’OL. Que ce soit en Ligue 1 avec 34 réalisations ou toutes compétitions confondues (46) même s’il partage cette place avec Peguy Luyindula.

    à lire également
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL : Hateboer devient le 610e joueur de l’histoire

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    Corentin Tolisso buteur lors d'OL - FC Bâle
    Tolisso dans le top 25 des buteurs de l’histoire de l’OL 17:40
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL : Hateboer devient le 610e joueur de l’histoire 16:50
    Dominik Greif concède le 3e but de l'OL contre le Paris FC
    Paris FC - OL (3-3) : Greif passeur décisif mais… 16:00
    Damaris Egurrola (L'OL féminin) contre le Paris FC
    OL Lyonnes - Paris FC : un festival offensif en prévision 15:10
    Maxime Lopez, capitaine du Paris FC
    Paris FC - OL (3-3) : Lopez ne veut pas "faire le difficile" sur le nul 14:20
    Lily Yohannes joueuse américaine
    OL Lyonnes - Paris FC : Yohannes et Heaps dernières à rentrer après leur succès 13:30
    Corentin Tolisso félicité par les joueurs de l'OL contre le Paris FC
    Paris FC - OL (3-3) : Maciel justifie la sortie de Tolisso 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL avec le maillot de Malick Fofana
    Paris FC - OL (3-3) : les Lyonnais n’ont pas oublié Fofana 11:50
    Maïssa Fathallah, défenseuse de l'OL Lyonnes et de l'équipe de France U17
    Coupe du monde U17 : Fathallah envoie les Bleuettes en quarts 11:00
    Stéphane Gilli, entraîneur du Paris FC
    Gilli a vu des "erreurs inadmissibles" du Paris FC contre l’OL 10:15
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel (OL) : "À 10 contre 10, on a arrêté de jouer" 09:30
    Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    Niakhaté "dégoûté et énervé" après Paris FC - OL (3-3) 08:45
    Adam Karabec lors d'OL - Paris FC
    Niveau comptable, l’OL peut s’en mordre les doigts 08:00
    Tyler Morton lors de Paris FC - OL
    En jouant petit bras après le rouge, l’OL l’a encore payé 07:30
    Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC - OL.
    Paris FC - OL (3-3) : top, flop, ce qu’il faut retenir 29/10/25
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Malgré trois buts d'avance, l'OL concède le nul au Paris FC (3-3) 29/10/25
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    Paris FC - OL : Abner et De Carvalho lancés dans le onze 29/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut