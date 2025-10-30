OL : Hateboer devient le 610e joueur de l’histoire

En entrant à la 74e minute, Hans Hateboer a fait ses débuts avec l’OL. Si le scénario du match n’a pas été le lancement rêvé, le Néerlandais est devenu le 610e joueur à porter le maillot lyonnais.

Ce n’est pas le genre de première dont rêvent les joueurs. Si certains, comme Fred à son époque, trouvaient le luxe d’inscrire un doublé pour ses premiers pas, Hans Hateboer n’a pas eu la même chance. Il ne joue certes pas au même poste, mais le Néerlandais ne s’imaginait sûrement pas en rentrant à 3-1 pour l’OL contre le Paris FC qu’il allait vivre une remontée au score. C’est pourtant bien ce qu’il s’est passé mercredi soir au stade Jean Bouin. Malgré encore une avance de deux buts, le staff lyonnais a choisi de faire entrer Hateboer, certainement pour lui donner du rythme avant le déplacement à Brest, dimanche.

Titulaire dimanche à Brest ?

Seulement, cette entrée à la 74e minute à la place d’Afonso Moreira s’est accompagnée d’un changement tactique qui n’a pas fait du bien à l’OL. Deux buts parisiens et donc un match nul (3-3) pour lancer cette aventure lyonnaise pour Hans Hateboer. À 31 ans, le défenseur est ainsi devenu le 610e joueur à porter la tunique lyonnaise en 75 ans d’histoire. Il espère désormais que la suite de son récit dans la capitale des Gaules sera un peu plus joyeuse que cette première.