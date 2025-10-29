Actualités
Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC - OL.
Pavel Sulc et Afonso Moreira lors de Paris FC – OL. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Paris FC - OL (3-3) : top, flop, ce qu’il faut retenir

  • par David Hernandez
  • 20 Commentaires

    • Ayant rapidement pris le large contre le Paris FC, l’OL a fait marcher son efficacité offensive. Mais, collectivement, les Lyonnais ont explosé en plein vol. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

    On a aimé

    Moreira - Sulc, un duo qui fonctionne

    Avec la perte de Malick Fofana, on se demandait si Afonso Moreira allait avoir les épaules assez solides pour prendre la relève. Il faudra voir sur la durée forcément, mais le Portugais a plutôt bien répondu aux attentes ce mercredi soir. Discret sur la première demi-heure, il a cru faire le break à la demi-heure de jeu et poursuivre sa belle série entamée la semaine passée. Un hors-jeu l’en a empêché mais cela a donné l’impression de le libérer. En utilisant sa vitesse, il a devancé son défenseur pour partir à l’assaut du but parisien. Plutôt que de la jouer solo, il a parfaitement trouvé Sulc qui n’a eu qu’à pousser le ballon dans le but vide.

    Le Tchèque, qui a également vécu une première compliquée, montre qu’il est un joueur de statistique même quand les vents sont contraires. Encore lancé par Moreira, le numéro 10 lyonnais a résisté avant de faire parler sa touche technique avec ce joli lob. Un doublé qu’il pensait suffisant pour amener l’OL vers sa 7e victoire de la saison. C’était sans compter sans le craquage lyonnais après le rouge d’Abner.

    On a moins aimé

    Le collectif lyonnais s'est liquéfié après le rouge

    Qui aurait pu prédire que l’OL ne repartirait qu’avec un seul point de la capitale après avoir mené 3-0 à la 58e minute. Personne, pas même les joueurs très certainement. S’il n’est pas fautif de ce nul, Abner a complètement déréglé la machine lyonnaise en voyant rouge à la 61e minute. Une réduction du score dès sa sortie avant que Paulo Fonseca ne cherche à expérimenter une sorte de défense à cinq avec la rentrée d’Hateboer à la place de Moreira.

    Un message clair de vouloir bétonner pour éviter de voir le Paris FC revenir dans ce match. Seulement, les deux lignes de cinq derrière et de trois au milieu avec Tessmann aux côtés de Morton et De Carvalho n'ont rien arrangé. Le collectif lyonnais a assez été mis en avant ces dernières semaines pour ne pas regretter qu’il ait explosé en plein vol ce mercredi soir à Paris.

    20 commentaires
    1. Avatar
      Tigone - mer 29 Oct 25 à 23 h 21

      Flop: le coach

    2. Avatar
      Tigone - mer 29 Oct 25 à 23 h 23

      On vous attend en itw pour questionner le coach sur ce changement tactique !!!

      1. florentdu42
        florentdu42 - mer 29 Oct 25 à 23 h 28

        C'est maciel qui répond, il ne parle pas des changements, mais que c est décevant, qu'il va falloir analyser les choses et aussi des 2 jours de récupération en moins.

        Mauvaise gestion des émotions, aussi.

    3. Avatar
      fandelol - mer 29 Oct 25 à 23 h 24

      J'en veux tellement à Fonseca bordel... Quand ils prennent leur carton rouge, on reprend le jeu en main et il y a 3-1 et là il craque complètement avec ses changements.
      Coco dans un match comme ça tu le laisses sur le terrain, son expérience est primordiale. Fallait le faire reculer dans le double pivot à la place et De Carvalho qui avait un jaune et sortir ce dernier pour Merah. Ensuite devant, Moreira avait un jaune aussi, à sortir contre Satriano qui court énormément et se donne à fond pour défendre. Sulc aurait pris l'aile gauche quelques instants avant de faire rentrer un jeune pour finir. Mais non, une fois de plus il fait rentrer un défenseur et sort un attaquant. Et le résultat et le même que contre MU. Bravo....

      Signaler
    4. florentdu42
      florentdu42 - mer 29 Oct 25 à 23 h 26

      Idem, le flop ce coaching.
      Et ça se vérifie, Fonseca ne sait pas lire les matchs.

      En plus mener 3-0 ça nous arrive jamais.

      Et jouer à 8 joueurs défensif, c est la l'erreur.

      J écoute maciel, qui parle des 2 jours de récup en moins.

      Il dit qu'il faut revoir le match, ect..., mais c est surtout la lecture du match.
      Si tu ne joue pas pour bétonner jamais tu te fais rejoindre.

      Cette non victoire c est pour le coach

    5. gone16
      gone16 - mer 29 Oct 25 à 23 h 26

      flop : abner avec la complicité de l'arbitre car si on met rouge là, il va falloir tous les sortir. Mais surtout Fonseca, une défense a 5 qui a jamais marché, un joueur sans rythme annoncé non prêt en conf de presse qui fait le 5eme et plus aucun repere collectif et un message clair a tes joueurs : tu as peur!!!
      j'aime fonseca, ce qu'il propose comme jeu, sa préparation des matchs est souvent bonne mais son role devrait s arrêter la! le coaching en cours de match n'est jamais gagnant!!!

      1. Avatar
        fandelol - mer 29 Oct 25 à 23 h 29

        Et puis c'est le PFC en face, merde. A quel moment tu te chies comme ça à 10 contre 10 en faisant ce coaching? Que tu cherches à bétonner en menant contre Paris, encore, je veux bien comprendre. Mais contre le PFC à 10 contre 10, c'est du grand n'importe quoi

      2. florentdu42
        florentdu42 - mer 29 Oct 25 à 23 h 29

        Honnêtement, le rouge, sur le coup, je me suis dit que c est difficile mais il est mérité.
        Son tacle est pas maîtrisé et c'est pas scandaleux franchement.

        Je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière l'arbitre, comme ils le font sur le plateau d OLTV

    6. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - mer 29 Oct 25 à 23 h 26

      Pour ma santé et le bien-être de mes proches, je réfléchis sérieusement à me sevrer de football.
      Je n’en peux plus d’avoir les nerfs comme ça avec des points perdus aussi honteusement
      Qu’est ce que c’est que ce coaching encore une fois…. Je reviens pour la saison 2027/2028.

    7. Avatar
      Gonedamien38 - mer 29 Oct 25 à 23 h 30

      1 match maîtriser avec 3 buts en menant 3 à 0, tu arrives encore a te mettre dedans
      abner qui craque, fonseca qui fait encore caca culotte et voilà
      On était a 10 contre 10, moreira était loin d'être cramé
      Nous on le sait tous, mais fonseca et son staff n'apprenent pas de leurs erreurs, a chaque fois qu'on passe a 5 derrière on paume et on se fait entuber. Mais eux continue d'essayer et de paumer surtout
      Comment 1 fois de plus laisser bêtement échapper 3 points précieux qui nous tendait les bras
      Bravo, mais quel dégoût, suis abbatu la, écœuré, la haine

    8. gone69
      gone69 - mer 29 Oct 25 à 23 h 31

      Fonseca incorrigible et flop monumentale

    9. Avatar
      leroilyon - mer 29 Oct 25 à 23 h 33

      Pour une fois qu'on marque 3 buts..

    10. Avatar
      Tigone - mer 29 Oct 25 à 23 h 34

      Le flop sera aux journalistes s'ils ne posent pas plusieurs questions au coach sur changement tactique...

    11. Avatar
      Gonedamien38 - mer 29 Oct 25 à 23 h 37

      Mais comment 1 fois de plus se saborder tout seul de la sorte
      Incompréhensible, 1 honte, merci caca culotte

    12. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 29 Oct 25 à 23 h 39

      En voilà des pts vraiment bêtement perdu, et qu'on ne récupérera pas.
      Abner pour moi c'est direct en réserve quelques tps histoire qu'il re-découvre ce que c'est le football.
      Je n'en reviens tjrs pas comment il a pu faire une connerie pareille alors qu'il y a 0-3 à l'affichage ????

    13. florentdu42
      florentdu42 - mer 29 Oct 25 à 23 h 41

      La réaction De Mata à l'instant.

      C'est inexcusable, c est une honte. Jamais on ne doit laisser l'équipe adverse espérer revenir.

      On doit mieux gérer, mieux défendre.
      Il va falloir qu'on se parle car on avait l'occasion de faire une belle opération ce soir et c est pas la 1ere fois.

    14. Avatar
      patsso - mer 29 Oct 25 à 23 h 42

      Effectivement je vous rejoins sur le coaching lamentable de FONSECA, mais je pense aussi et surtout que GRIEF, malgré sa taille et ses sorties aériennes, aurait pu éviter le but du 3-2.
      Un turnover du poste s'impose.

    15. Avatar
      Gonedamien38 - mer 29 Oct 25 à 23 h 46

      Franchement en réalité j'ai même pas la haine, mais suis dépité, écœuré, désabusé
      OK on a eu plusieurs victoires 1 peu heureuse, on reste bien sur ce début de championnat
      Mais a côté de ça, que de points perdu bêtement
      Mais c fou
      Et on se prend 2 buts de dingue et 1 chateux, forcément

    16. Avatar
      gonebad - mer 29 Oct 25 à 23 h 55

      Mu , Rennes , tfc , pfc , des remontadas dues a des changements tactiques débiles, on ne garde plus le ballon , avec 5 defenseurs et 3 defensifs dont un qui vient d arriver , cet entraîneur n a pas le niveau !!! Quand va t on comprendre ! Fonsecaca dehors!

      1. Avatar
        Tigone - mer 29 Oct 25 à 23 h 57

        Toutes ces démontada doivent être dites au coach lors de la prochaine itw.

