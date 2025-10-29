Paris FC - OL (3-3) : top, flop, ce qu’il faut retenir

Ayant rapidement pris le large contre le Paris FC, l’OL a fait marcher son efficacité offensive. Mais, collectivement, les Lyonnais ont explosé en plein vol. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

On a aimé

Moreira - Sulc, un duo qui fonctionne

Avec la perte de Malick Fofana, on se demandait si Afonso Moreira allait avoir les épaules assez solides pour prendre la relève. Il faudra voir sur la durée forcément, mais le Portugais a plutôt bien répondu aux attentes ce mercredi soir. Discret sur la première demi-heure, il a cru faire le break à la demi-heure de jeu et poursuivre sa belle série entamée la semaine passée. Un hors-jeu l’en a empêché mais cela a donné l’impression de le libérer. En utilisant sa vitesse, il a devancé son défenseur pour partir à l’assaut du but parisien. Plutôt que de la jouer solo, il a parfaitement trouvé Sulc qui n’a eu qu’à pousser le ballon dans le but vide.

Le Tchèque, qui a également vécu une première compliquée, montre qu’il est un joueur de statistique même quand les vents sont contraires. Encore lancé par Moreira, le numéro 10 lyonnais a résisté avant de faire parler sa touche technique avec ce joli lob. Un doublé qu’il pensait suffisant pour amener l’OL vers sa 7e victoire de la saison. C’était sans compter sans le craquage lyonnais après le rouge d’Abner.

On a moins aimé

Le collectif lyonnais s'est liquéfié après le rouge

Qui aurait pu prédire que l’OL ne repartirait qu’avec un seul point de la capitale après avoir mené 3-0 à la 58e minute. Personne, pas même les joueurs très certainement. S’il n’est pas fautif de ce nul, Abner a complètement déréglé la machine lyonnaise en voyant rouge à la 61e minute. Une réduction du score dès sa sortie avant que Paulo Fonseca ne cherche à expérimenter une sorte de défense à cinq avec la rentrée d’Hateboer à la place de Moreira.

Un message clair de vouloir bétonner pour éviter de voir le Paris FC revenir dans ce match. Seulement, les deux lignes de cinq derrière et de trois au milieu avec Tessmann aux côtés de Morton et De Carvalho n'ont rien arrangé. Le collectif lyonnais a assez été mis en avant ces dernières semaines pour ne pas regretter qu’il ait explosé en plein vol ce mercredi soir à Paris.