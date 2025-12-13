Actualités
Les joueurs de l'OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles
Les joueurs de l’OL félicitent Pavel Sulc après son but contre Go Ahead Eagles (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL : Fonseca a apprécié le but de Šulc face à Go Ahead Eagles

  • par Gwendal Chabas

    • Le but vainqueur de l'OL face à Go Ahead Eagles jeudi (2-1) a été inscrit sur une situation travaillée à l'entraînement. De quoi réjouir Paulo Fonseca.

    À ce moment de la partie, on ne pouvait pas se douter que ce serait le dernier but inscrit lors du match OL - Go Ahead Eagles (2-1). Pourtant, la reprise à bout portant de Pavel Šulc, entrée dans la cage après une intervention manquée du gardien néerlandais, a fait gagner l'Olympique lyonnais.

    "Ils ont une structure très forte dans les airs"

    Cette réalisation de la 11e minute a fait plaisir à Paulo Fonseca. Heureux de voir son équipe reprendre le dessus, évidemment, le Portugais a surtout apprécié d'observer le plan mis en place fonctionner. "Comme vous avez pu le voir, nous avons joué uniquement des corners courts. La raison à cela est qu'ils ont une structure très forte dans les airs, analyse le coach 52 ans. J’étais très content que ça paie. On travaille ces exercices à l’entraînement afin qu'un joueur puisse frapper dans une bonne position."

    Ici, c'est Ainsley Maitland-Niles qui a tenté sa chance de loin. Un tir mal négocié par Jari De Busser, le portier adverse, profitant à Šulc. Il faut toutefois noter que tous les coups de pied de coin n'ont pas été aussi bien négociés. Les Rhodaniens ont régulièrement cherché à reproduire cette stratégie, mais sans succès. Au point parfois de donner le sentiment de gâcher de possibles opportunités dans la surface. Néanmoins, le plus important est sans doute d'avoir réussi une fois, ce qui s'est avéré particulièrement décisif finalement.

