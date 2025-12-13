L'OL Lyonnes a rendez-vous au Havre pour maintenir la cadence

Lancé dans un rythme soutenu d'une rencontre tous les trois jours, l'OL Lyonnes n'a pas trop le temps de ralentir. Ce samedi, il va au Havre pour raffermir sa position de leader du championnat.

En Ligue des champions, le travail est presque fait. En évitant la défaite mercredi prochain contre l'Atlético de Madrid, l'OL Lyonnes terminera au moins deuxième de la phase de classement de la Ligue des champions. Un rang synonyme de quarts de finale au printemps.

Une première étape dans l'objectif de reconquête de la couronne européenne. Dans le même temps, le club rhodanien doit se méfier en championnat et garder son sérieux. C'est ce qu'a rappelé Jonatan Giráldez. À la veille du déplacement en Normandie pour défier Le Havre (à 17 heures), l'entraîneur s'est confié à quelques médias, dont Olympique-et-Lyonnais.

Se servir de Le Havre pour préparer l'Atlético

"La priorité est donnée à cette affiche, affirme-t-il. La Coupe d'Europe est évidemment très importante, nous sommes en bonne posture dans les deux compétitions, mais nous devons montrer beaucoup d'attention au match qui arrive. Si les sensations sont bonnes après, la préparation face aux Espagnols sera plus facile."

Pour cela, le staff a prévu quelques changements dans le 11. L'idée est de ménager les corps dans cette période intense, avec en plus trois déplacements consécutifs. Une rotation qui, tactiquement, a également son importance. "Nous voulons maintenir une forme de concurrence, tout en étant imprévisibles pour l'adversaire. Ça nous permet de trouver d'autres options et de jouer d'une autre manière, décrypte le jeune coach (34 ans). Je pense qu'il est aussi très positif de donner l'opportunité à chacune de disputer des affiches importantes, surtout maintenant, en début de saison. Cela bénéficie à l'équipe sur la durée."

Attention aux transitions havraises

Face au HAC, les Fenottes devraient de nouveau se confronter à une opposition plutôt regroupée devant sa cage. "Je pense que cette confrontation sera particulière car les Havraises ne joueront pas de la même manière face à nous que contre d'autres adversaires. On a parlé des caractéristiques individuelles afin de gérer la situation sur le pressing et les positions. Nous aurons le ballon sans doute, cependant, il faudra bien négocier les transitions défensives, rappelle Jonatan Giráldez. Je ne sais pas vraiment comment leur bloc sera placé, donc l'adaptation sera importante dans la construction de notre jeu."

Pour préparer ce duel, le groupe a eu le droit à un mélange entre récupération pour les titulaires de mercredi à Manchester et un travail plus poussé pour les remplaçantes. Il a disposé d'une seule séance complète en raison de la proximité entre les deux rendez-vous. En espérant que cela n'engendre pas de déconvenue sur le terrain, tant au score que sur le plan physique. Sachant que le PSG a lâché deux points en route vendredi soir face à Montpellier (2-2), il y a un coup à jouer pour s'échapper encore un peu plus en tête de la Première Ligue.