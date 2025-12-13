Mercato : la presse madrilène envoie Endrick à l'OL

Ces derniers jours, la situation était très confuse médiatiquement autour d'Endrick. Mais ce samedi, le quotidien AS assure que l'attaquant brésilien rejoindra l'OL.

Le mercato n'a même pas commencé, la DNCG n'avait pas encore rendu son verdict, que le dossier Endrick faisait déjà couler beaucoup d'encre. Voilà plusieurs semaines à présent que le nom du joueur du Real Madrid circule à l'OL. Depuis les premières informations parues fin octobre, toute la presse s'est emparée du sujet, intégrant chaque jour ou presque de nouvelles informations.

Dernièrement, on pouvait lire tout et son contraire selon les sites plus ou moins spécialisés. La joie de la période des transferts sans doute. Ce samedi, AS, principal journal proche des deux formations madrilènes, le Real et l'Atlético, annonce que le Brésilien quittera bien son club cet hiver. Pourtant, avec la position délicate de Xabi Alonso sur le banc de la Maison Blanche, des rumeurs évoquaient un possible retournement de situation.

Deuxième entrée en jeu pour Endrick cette semaine

Mais la potentielle venue d'un autre entraîneur (l'ancien milieu de terrain est encore en poste) ne changera visiblement rien à l'affaire. D'après le média, ce que confirme le journaliste Matteo Moretto, qui collabore avec Marca, le prêt est à présent bouclé. Le Real a attendu le dernier moment en cas de blessure dans le secteur offensif, ce qui aurait pu changer la donne.

Cependant, il faudra comme à chaque fois patienter jusqu'à l'officialisation, qui, en l'état, pourrait arriver très vite au début du mois de janvier. Si l'opération se confirme. Dans le même temps, Endrick (19 ans) a connu sa deuxième apparition de la saison mercredi en Ligue des champions. Il est entré pour dix minutes durant la défaite face à Manchester City (1-2). Le numéro 9 a disputé un total de 22 minutes jusqu'à présent en 2025-2026, toutes compétitions confondues.