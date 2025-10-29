Mercato : l’OL prêt à foncer sur un placardisé du Real Madrid ?

Confronté à la blessure de Malick Fofana mais aussi à un manque d’options offensives, l’OL pourrait bien s’activer en janvier prochain. Le club lyonnais aurait entamé des démarches sur Endrick, en manque de temps au Real Madrid.

Un coup dur qu’il va falloir gérer pendant trois mois. S’il y aura une trêve hivernale à la fin décembre, la perte de Malick Fofana dimanche face à Strasbourg a donné un énième coup derrière la tête des Lyonnais. Déjà limité sur les options offensives avec le seul Martin Satriano comme attaquant de pointe, l’OL voit son meilleur élément offensif faire défaut pour de longues semaines. Avec le recrutement de Hans Hateboer comme joker et l’impossibilité de faire appel à un joker médical, la direction rhodanienne va devoir patienter jusqu’au 1er janvier pour se renforcer devant. Encore faut-il que la DNCG laisse la cellule de recrutement avec les mains libres après le passage début décembre…

Aucune minute depuis le début de la saison

En attendant, l’OL commencerait déjà à avancer des pions sur certains profils. D’après ESPN et confirmé par le journaliste italien, Fabrizio Romano, les Lyonnais auraient entamé des discussions pour signer Endrick en prêt en janvier. Rien d’officiel pour le moment, mais une présentation du projet au Brésilien du Real Madrid. Entre une place dans le haut du tableau et la possibilité de jouer la Ligue Europa, Endrick peut-il se laisser séduire ? Avec aucune minute disputée depuis le début de la saison, le joueur offensif traine son spleen et cherche clairement une porte de sortie durant l’hiver.