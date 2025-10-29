Mercato : l’OL prêt à foncer sur un placardisé du Real Madrid ?

Confronté à la blessure de Malick Fofana mais aussi à un manque d’options offensives, l’OL pourrait bien s’activer en janvier prochain. Le club lyonnais aurait entamé des démarches sur Endrick, en manque de temps au Real Madrid.
Un coup dur qu’il va falloir gérer pendant trois mois. S’il y aura une trêve hivernale à la fin décembre, la perte de Malick Fofana dimanche face à Strasbourg a donné un énième coup derrière la tête des Lyonnais. Déjà limité sur les options offensives avec le seul Martin Satriano comme attaquant de pointe, l’OL voit son meilleur élément offensif faire défaut pour de longues semaines. Avec le recrutement de Hans Hateboer comme joker et l’impossibilité de faire appel à un joker médical, la direction rhodanienne va devoir patienter jusqu’au 1er janvier pour se renforcer devant. Encore faut-il que la DNCG laisse la cellule de recrutement avec les mains libres après le passage début décembre…
Aucune minute depuis le début de la saison
En attendant, l’OL commencerait déjà à avancer des pions sur certains profils. D’après ESPN et confirmé par le journaliste italien, Fabrizio Romano, les Lyonnais auraient entamé des discussions pour signer Endrick en prêt en janvier. Rien d’officiel pour le moment, mais une présentation du projet au Brésilien du Real Madrid. Entre une place dans le haut du tableau et la possibilité de jouer la Ligue Europa, Endrick peut-il se laisser séduire ? Avec aucune minute disputée depuis le début de la saison, le joueur offensif traine son spleen et cherche clairement une porte de sortie durant l’hiver.
"Olympique Lyon" ? Fabrizio...
Endrick est un avant-centre de 19 ans, 1m73, qui vaudrait théoriquement 35 millions si l'on se fie à Transfermarkt en juin dernier. Ça vaut ce que ça vaut parce qu'il a été transféré 45 millions (ce qui est déjà énorme) du club brésilien Palmeiras vers le Real l'été 2024 alors qu'il en valait... 60 millions, toujours d'après Transfermarkt.
Pour le moment, il semble que cela soit un jeune prometteur qui fasse un flop, comme parmi tant d'autres qui quittent leur petit club en passant directement dans l'un des plus gros au monde.
Après, c'est un attaquant brésilien, et rien que pour ça, j'ai envie de dire que ça vaut le coup en prêt, d'autant qu'il voudra montrer au Real qu'il en veut, un peu comme un certain Mariano, même s'il n'a finalement rien pu faire au Real.
Ça pourrait être très intéressant pour nous, il a du ballon le petit, a un poste ou on a manque cruel.
Par contre c'est pour un prêt de 6 mois... Pas hyper convaincu de l'idée, si ce n'est que ça nous laisserait un peu plus de temps pour réellement recruter un numéro 9.
Et puis maintenant soyons sérieux, je pense que beaucoup de clubs plus huppés que nous lui proposerons une place dans leur 11. Rien que des clubs qui jouent la LDC et peut-être le titre dans leur championnat, il va y en avoir quelques uns d'intéressé dont un autre olympique apparemment.
Pour moi un joueur du Réal Madrid ne peut pas imaginer aller en prêt dans un club comme le notre.
Par contre selon Fabrizio le journaliste suiveur des actus mercato mondial, l'OL aurait entamé les discussions avec le club, et Endrick serait ouvert aux propositions et donc potentiellement à la notre...
Un des avantages que l'on a est qu'il aurait une place de titulaire assuré, donc beaucoup de temps de jeu. Et puis le staff est portugais, ce qui réduit la barrière de la langue.
Ce serait un très gros coup, plus médiatique que sportif, même s'il a l'air d'être un très bon joueur pour son âge !