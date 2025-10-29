Actualités
OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 27 octobre en podcast 

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

    Après deux émissions à faire la moue, nos deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale ont retrouvé le sourire ce lundi 27 octobre. Dans le nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones", une victoire de l'OL a été mise à l'honneur avec les trois points pris contre Strasbourg. L'équipe de TKYDG a salué l'état d'esprit collectif de cette équipe façonnée par Paulo Fonseca, mais n'a pu passer à compter de la mauvaise nouvelle de ce début de semaine. Sèchement taclé par derrière, Malick Fofana va manquer trois mois de compétition, suite à une intervention chirurgicale à venir sur sa cheville.

    Novembre comme vrai test ?

    Un coup dur pour l'OL qui manquait déjà de solutions offensives. Si Fonseca a confirmé qu'Afonso Moreira sera titulaire ce mercredi face au Paris FC, nos deux consultants ont cherché à voir si d'autres options se présentaient à l'entraîneur portugais. Enfin, le dernier thème de l'émission a porté sur le mois de novembre à venir. Un mois chargé avec beaucoup de déplacements et donc un réel test pour les coéquipiers de Corentin Tolisso ?

    Vous pouvez écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur AushaSpotifyApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music.

    1. Dragon2332
      Dragon2332 - mer 29 Oct 25 à 17 h 25

      Rumeur du jour : Tolisso serait rappellé par DD pour l'EdF

      Source : l'Equipe TV

      Ce n'est qu'une rumeur

      Mais qu'en pensez-vous ?

