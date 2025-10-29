OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 27 octobre en podcast 

Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes.

Après deux émissions à faire la moue, nos deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale ont retrouvé le sourire ce lundi 27 octobre. Dans le nouveau numéro de "Tant qu'il y aura des Gones", une victoire de l'OL a été mise à l'honneur avec les trois points pris contre Strasbourg. L'équipe de TKYDG a salué l'état d'esprit collectif de cette équipe façonnée par Paulo Fonseca, mais n'a pu passer à compter de la mauvaise nouvelle de ce début de semaine. Sèchement taclé par derrière, Malick Fofana va manquer trois mois de compétition, suite à une intervention chirurgicale à venir sur sa cheville.

Novembre comme vrai test ?

Un coup dur pour l'OL qui manquait déjà de solutions offensives. Si Fonseca a confirmé qu'Afonso Moreira sera titulaire ce mercredi face au Paris FC, nos deux consultants ont cherché à voir si d'autres options se présentaient à l'entraîneur portugais. Enfin, le dernier thème de l'émission a porté sur le mois de novembre à venir. Un mois chargé avec beaucoup de déplacements et donc un réel test pour les coéquipiers de Corentin Tolisso ?

Vous pouvez écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Spotify, Apple Podcast, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music.