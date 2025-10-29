Actualités
Corentin Tolisso ratant son penalty lors d'OL - Strasbourg
Corentin Tolisso ratant son penalty lors d’OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Fonseca ne se fait pas de souci pour les penalties

  • par David Hernandez

    • Après le raté de Corentin Tolisso dimanche contre Strasbourg, l’OL en est désormais à trois échecs sur trois tentatives. Paulo Fonseca ne veut pour autant pas tirer la sonnette d’alarme.

    C’est un record dont l’OL se serait bien passé. Après trois penalties ratés en ce début de saison, la formation lyonnaise est celle la plus en échec dans l’exercice dans les cinq grands championnats. Pire, en se ratant trois fois sur le même mois, l’OL a réussi une première historique en 75 ans d’histoire. Après Pavel Sulc contre Salzbourg et Ainsley Maitland-Niles à Nice, Corentin Tolisso s’est ajouté à la liste dimanche soir face à Strasbourg. Une série noire qui n’inquiète pas plus que ça Paulo Fonseca. Interrogé sur les échecs de ses joueurs, l’entraîneur "ne pense pas que ce soit une question psychologique : nos joueurs sont forts mentalement, ce n’est donc pas dans la tête".

    Maitland-Niles de nouveau testé ?

    Si un nouveau pénalty vient à être sifflé contre le Paris FC, qui le prendra ? Ce ne sera pas Tolisso, comme il l’a lui-même confié dimanche, mais "aujourd’hui, nous avons essayé d’autres joueurs. Nous en avons plusieurs à disposition."Ainsley Maitland-Niles peut-il reprendre ce rôle malgré son raté à Nice ? Sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", nos deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale étaient plutôt partisans. Ils avaient notamment mis en avant le sans-faute réalisé par l’Anglais avant ce premier échec. Une logique qui peut clairement s’entendre.

