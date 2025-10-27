TKYDG : la tuile pour l'OL et Fofana…

Ce lundi, "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour à 19h pour parler de la victoire de l’OL contre Strasbourg. Néanmoins, l’actualité chaude concerne bien évidemment la longue absence de Malick Fofana.
Priorité au direct. Rassurez-vous, vous n'étiez pas sur une chaîne d’informations en continu mais bien sur le live de "Tant qu’il y aura des Gones". Malheureusement, ce lundi soir, difficile de passer à côté de la mauvaise nouvelle qui est tombée en milieu d’après-midi concernant Malick Fofana. Sorti sur civière après un tacle par derrière non maitrisé, l’ailier belge ne va pas refouler les pelouses françaises et européennes avant un long moment. Comme avancé par Olympique-et-Lyonnais, Fofana va manquer les trois prochains mois de compétition et va donc faire défaut à Paulo Fonseca. Ce fut la mise en bouche de ce nouveau numéro de TKYDG avec la question de savoir comment l’OL peut faire sans son joueur d’espace.
Comment gérer au mieux cette absence ?
Il a bien évidemment été question de jeu aussi avec le retour sur cette victoire contre Strasbourg qui ne doit pas être laissée de côté. Malgré l’ouverture du score alsacienne, les Lyonnais n’ont pas baissé la tête et ont fait preuve d’une vraie force mentale. État d’esprit qui n’avait pas été vu contre Toulouse et Nice ces dernières semaines. Cela suffira-t-il à limiter au mieux l’absence de Fofana alors que se profilent deux derniers mois de l’année où l’OL joue gros ? La question est posée.
Février ? Et ce serait une info sérieuse ?
C’est irréaliste c’est prendre les gens pour des dindons…
Justement il faut bien dire que c’est une blessure presque aussi grave que les croisés. La cheville c’est une articulation très fine et complexe…. Jamais il sera remis à l’identique avant l’an prochain !
Moins grave, tout dr même, que le genou.
Néanmoins...
C’est pas exact. Autant on peut se permettre de perdre de la mobilité du genou quand on est footballeur, autant la cheville non. C’est beaucoup plus délicat une cheville. Gourcuff n’est jamais totalement revenu je vous rappelle…
@ Cave : "Février ? Et ce serait une info sérieuse ? C’est irréaliste c’est prendre les gens pour des dindons…" Peut-être, peut-être pas, on en a parlé sur un autre fil... Mais visiblement tu es un adepte de madame Irma, ou, plus sérieusement, tu te déclares "pas médecin" mais tu ne crains pas de te prononcer sans tenir compte de la complexité de l'évaluation médicale...
Ben comme ça fait un peu partie de mon boulot de prévenir les blessures oui je m’avance. Ça me fait pas plaisir mais mentir aux gens ainsi j’espère que c’est par ignorance mais en tout cas je te le certifie que Février ce serait beaucoup trop précoce pour un angle de cheville pareil….
Sans doute que le club minimise le délai pour soucis de communication, mais les yeux dans les yeux faut pas rêver. Février c’est demain et la blessure on l’a tous vue.
J’espère me tromper mais 3 mois sans bémol ça me fait réagir. Justement on en sait rien faut pas avancer de délai trop vite mais juste parler de la nature de la blessure.
Après on verra l’évolution. Si le ligament a peté net ça peut bien cicatriser mais c’est peu probable.
Dur à admettre mais Malick va rester sur le carreau un bon bout de temps...