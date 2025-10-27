TKYDG : la tuile pour l'OL et Fofana…

Ce lundi, "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour à 19h pour parler de la victoire de l’OL contre Strasbourg. Néanmoins, l’actualité chaude concerne bien évidemment la longue absence de Malick Fofana.

Priorité au direct. Rassurez-vous, vous n'étiez pas sur une chaîne d’informations en continu mais bien sur le live de "Tant qu’il y aura des Gones". Malheureusement, ce lundi soir, difficile de passer à côté de la mauvaise nouvelle qui est tombée en milieu d’après-midi concernant Malick Fofana. Sorti sur civière après un tacle par derrière non maitrisé, l’ailier belge ne va pas refouler les pelouses françaises et européennes avant un long moment. Comme avancé par Olympique-et-Lyonnais, Fofana va manquer les trois prochains mois de compétition et va donc faire défaut à Paulo Fonseca. Ce fut la mise en bouche de ce nouveau numéro de TKYDG avec la question de savoir comment l’OL peut faire sans son joueur d’espace.

Comment gérer au mieux cette absence ?

Il a bien évidemment été question de jeu aussi avec le retour sur cette victoire contre Strasbourg qui ne doit pas être laissée de côté. Malgré l’ouverture du score alsacienne, les Lyonnais n’ont pas baissé la tête et ont fait preuve d’une vraie force mentale. État d’esprit qui n’avait pas été vu contre Toulouse et Nice ces dernières semaines. Cela suffira-t-il à limiter au mieux l’absence de Fofana alors que se profilent deux derniers mois de l’année où l’OL joue gros ? La question est posée.