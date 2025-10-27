OL : une opération rapide pour Fofana ?

Après le coup de massue d’une longue absence, Malick Fofana veut désormais entamer le processus de rééducation. Selon nos informations, le Belge de l'OL aurait la volonté de se faire opérer avant la fin de la semaine.

Après la mauvaise nouvelle, place à la digestion de l’information. Ce lundi, comme l’ensemble de ses coéquipiers, Malick Fofana a vu une partie de son monde s’écrouler au moment de l’annonce du diagnostic médical. Les images laissaient peu de place au doute, mais un espoir subsistait malgré tout pour que la gravité soit moindre. Malheureusement, le couperet est tombé et l’OL va devoir faire pendant trois mois sans son ailier belge, comme appris par Olympique-et-Lyonnais. Pas de retour avant février 2026 donc et un long processus de rééducation. Cette réathlétisation, Fofana souhaite la commencer le plus tôt possible.

Objectif Coupe du monde 2026

Comme indiqué dans notre émission "Tant qu’il y aura des Gones" ce lundi soir, l’entourage du joueur et le Belge auraient pour objectif de passer sur le billard assez rapidement. Selon nos informations, ils viserait la fin de semaine. Une opération pour rapidement passer à autre chose, avec toujours comme objectif d’aider l’OL à atteindre ses ambitions mais aussi à viser une place dans la liste de la Belgique pour la Coupe du monde 2026.