OL : Orel Mangala a repris l'entraînement

Les joueurs de l'OL étaient à l'entraînement lundi, au lendemain de leur succès face à Strasbourg. Avec Orel Mangala, venu gonfler les rangs lyonnais.

C'est avec une joie non feinte que le petit contingent de Lyonnais présent à l'entraînement lundi a accueilli Orel Mangala. Comme indiqué par Paulo Fonseca le 16 octobre dernier, le Belge a retrouvé ses coéquipiers en ce début de semaine. Il a été chaleureusement reçu, ainsi que le montrent les images captées par le club, la scène se terminant en un câlin collectif.

Il faut dire que les sourires étaient présents sur les visages au lendemain du succès 2 à 1 contre Strasbourg. Car après neuf journées, l'OL se trouve dans le top 4 de la Ligue 1. Une première session sans les titulaires de dimanche, mais qui marque l'entame de la préparation d'une nouvelle semaine à deux affiches. Mercredi, il faudra se rendre dans la capitale pour défier le Paris FC (21h05). Puis, dimanche, aller en Bretagne afin de rencontrer Brest (20h45).

Un retour en match en décembre ?

Un menu copieux auquel ne prendra pas part évidemment Orel Mangala. Déjà aperçu en marge du groupe pour des séances individuelles, le milieu de terrain avait fait une apparition furtive avec le reste de l'effectif en août. Il a aussi connu un "petit problème", dixit son entraîneur, qui a retardé son retour. Il faudra encore quelques semaines avant de le voir réintégrer la feuille de match. Mais ce lundi était déjà une première étape venant contrebalancer un peu la perte pour environ trois mois de Malick Fofana.

Pour rappel, le footballeur de 27 ans a subi une rupture du ligament croisé en janvier 2025. Il était alors prêté à Everton. Cela fait donc aujourd'hui dix mois sans confrontation officielle pour l'ancien joueur de Nottingham Forest, qui aura forcément besoin de temps pour revenir.