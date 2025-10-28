L’OL Académie dans le top 50 mondial des centres de formation

Pourvoyeur de talents depuis des décennies, l’OL Académie a connu quelques résultats en dedans ces dernières années. Néanmoins, il reste l’un des centres les plus reconnus à travers le globe, en témoigne sa 34e place mondiale.

Dimanche soir, sur la pelouse du Parc OL, ils étaient encore nombreux à être passés par Tola Vologe ou encore Meyzieu. Pour OL - Strasbourg, Corentin Tolisso, Mathys De Carvalho ou encore Khalis Merah faisaient la fierté lyonnaise. Ils n’étaient pas seuls, puisqu’en face Mamadou Sarr était aussi l’exemple du fleuron que peut représenter l’Académie. Le capitaine strasbourgeois est d’ailleurs l’un des regrets des supporters, le défenseur n’ayant jamais pu donner la pleine mesure de son talent à Décines. Seulement, cela n’empêche pas l’OL de continuer à surfer sur sa réputation de pourvoyeur de talents à l’échelle internationale.

Le PSG, premier club français

Dans sa dernière lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES a dressé le classement des 100 meilleurs centres de formation au monde. L’étude recense les clubs formateurs des joueurs actifs dans 49 ligues internationales selon un indice prenant en compte le nombre de footballeurs formés, le niveau de leurs clubs d’emploi sur la dernière année et les minutes disputées en matchs officiels durant cette période. A ce petit jeu, le Benfica Lisbonne arrive en tête de ce classement mondial et l’OL, avec ses 48 joueurs formés, en est bien loin. Mais en se classant à la 34e place, le club lyonnais peut afficher sa fierté, étant le deuxième club français derrière le PSG, dix-neuvième.